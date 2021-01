Cosa ci aspetta oggi in tv? Su Rai 1 continua incontrastato il successo della fiction Che Dio ci aiuti, Su Rai 2 spazio agli ottavi di Coppa Italia. Su Canale 5 proseguono le vicende della soap DayDreamer. Ma ecco tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

I 2 episodi andati in onda domenica 10 gennaio hanno battuto persino gli ascolti del film in onda su Canale 5 dedicato a Papa Francesco. Questa sera, a partire dalle 21.25, su Rai 1 andranno in onda 2 nuove puntate di Che Dio ci aiuti 6.

Suor Angela è ormai certa del suo legame con Erasmo (new entry del cast della fiction) ma non sa se dire la verità al ragazzo. Erasmo ha un passato burrascoso, vissuto tra famiglie affidatarie, riformatorio e la strada. In cerca di risposte, aiuterà la suora quando al convento verrà abbandonato dalla madre un neonato, così com’era capitato a lui 28 anni prima. Nel frattempo si evolveranno anche le vicende che riguardano Monica, Nico e Ginevra.

Su Rai 2, partire dalle 21.05, si disputerà il match degli ottavi di Coppa Italia Atalanta – Cagliari.

Rai 3 propone invece il film Bye Bye Germany. David Bermann è un giovane ebreo sopravvissuto ai campi di concentramento. Nel 1946, in una Francoforte devastata dai bombardamenti della guerra appena conclusa, David e il suo gruppo di amici ha un solo e unico scopo: emigrare verso gli Stati Uniti per iniziare una nuova vita. Per farlo però è necessario trovare i soldi. Per questo l’affiatato gruppo mette in piedi un inedito commercio di biancheria porta a porta ma, quando tutto sembra volgere per il meglio, il passato di David torna a fargli visita.

I programmi in onda su Mediaset

Dopo gli ottimi ascolti della 1ª puntata dopo la pausa natalizia, questa sera ritorna Dritto e rovescio, il talk condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4.

Su Canale 5, a partire dalle 21.45 andranno in onda 3 episodi in prima tv assoluta della soap turca DayDreamer – Le ali del sogno. Le tensioni tra Can e Sanem continuano ad essere forti. La ragazza vorrebbe chiarire la sua posizione ma Huma, madre di Can, cercherà di impedire il confronto in ogni modo.

A complicare le cose ci sarà anche lo stress da lavoro che investirà la giovane copywriter e un’allettante proposta da parte di Yigit che potrebbe rovinare gli equilibri della relazione affettiva e lavorativa di Sanem.

Infine, su Italia 1, andrà in onda il cult movie Mamma, ho perso l’aereo seguito da Mamma, ho allagato la casa. Questa volta Kevin si troverà a fare i conti con la separazione dei genitori e a trascorrere le vacanze di Natale nella lussuosa villa della nuova fidanzata di papà.

Sugli altri canali

Su La7 Corrato Formigli conduce PiazzaPulita.

Su Rai Movie va in onda il film L’altra metà della storia, adattamento cinematografico del romanzo di Julian Barnes Il senso di una fine. Tony Webster è un uomo anziano che un giorno riceve una lettera. Scritta dalla signora Ford, appena deceduta, la lettera contiene anche una convocazione dall’avvocato testamentario. Una volta arrivato nell’ufficio gli viene consegnato il diario di Adrian Finn, suo ex migliore amico con il quale non aveva più parlato da quando Veronica (figlia della signora Ford) lo aveva lasciato per mettersi proprio con il compagno di gioventù. È l’inizio di un lungo viaggio nei ricordi che lo porterà a mettere in discussione se stesso e il rapporto con la famiglia.

Serata di action movie quella di Iris. Alle 21.12 Danni collaterali con Arnold Schwarzenegger. Alle 23.30 L’ultima alba con Monica Bellucci e Bruce Willis.

Infine, su Cine34, andrà in onda uno dei capisaldi della comicità italiana Tre uomini e una gamba di Aldo, Giovanni e Giacomo.

