È la soap opera italiana più amata e longeva, sugli schermi da più di 20 anni, stiamo parlando di Un posto al sole salita agli onori della cronaca per un terremoto che ha colpito cast e produzione. Uno dei personaggi più importanti della trama, interpretato da Nina Soldano, non ci sarà più (o almeno per il momento).

La conferma è arrivata dalla stessa attrice che è stata travolta da una valanga di commenti dei fan che l’hanno implorata di restare.

Nina Soldano lascia Un posto al sole

La notizia, che circola da un paio di giorni, si è trasformata in una matassa da sbrogliare per capire il perché, i fan non si sono dati una spiegazione e quella data dalla stessa attrice non li ha convinti.

Andiamo per ordine, Nina Soldano, attrice originaria di Vieste e volto noto della tv, nella fortunata serie interpreta il ruoli di Marina Giordano protagonista/antagonista. Nello speciale dedicato a capodanno, gli spettatori hanno assistito a qualcosa che mai si sarebbero aspettati, ovvero l’uscita di scena (definitiva?) di Marina, che lascia Napoli per raggiungere il suo Fabrizio (interpretato da Giorgio Borghetti).

I fan che avevano già intuito che qualcosa non andava, hanno subito commentato la scelta della produzione chiedendosi quando Marina sarebbe tornata e se sarebbe tornata, inoltre, molti hanno definito il personaggio una colonna portante dello show, la cui dipartita potrebbe causare disequilibri.

Nina Soldano commenta l’addio

L’attrice ha voluto ringraziare i fan per l’affetto con cui l’hanno travolta, per Nina Soldano (e per Marina) negli ultimi giorni sono arrivati solo messaggi di stima e affetto. Nel lungo post di ringraziamenti, l’attrice ha voluto però fare una precisazione: “L’uscita di Marina non è stata una mia scelta.

Se Marina tornerà e quando io questo ancora non lo so, l’unica certezza è la sua partenza”.

“Vi ringrazio per avermi inondata di messaggi di stima, affetto e tanto amore per Marina e per me… non fanno altro che riempirmi il cuore di gioia. Vi amo”.

Secondo alcune indiscrezioni riportate da Fanpage però, l’addio del personaggio di Marina Giordano sarebbe motivato dal fatto che il contratto dell’attrice fosse in scadenza, e che lei ne era a conoscenza. Sempre secondo il quotidiano, un altro nome importante a breve lascerà la serie.

Picco di ascolti per Un posto al sole

In questi turbulenti giorni segnati dai dubbi una certezza però c’è stata, gli ascolti di Un posto al sole. La puntata andata in onda il 13 gennaio ha raggiunto il 7,2% di share con 2.028.000 spettatori. La puntata più vista degli ultimi 9 mesi.

L’addio di Marina Giordano

Guarda il video: