Laura Barriales, attraverso un post su Instagram, ha deciso di rendere partecipi i suoi fan di quello che le sta succedendo. È in arrivo il secondo figlio e come per la primogenita Melania la showgirl ha voluto condividere questa meravigliosa notizia con i suoi fan.

Laura Barriales incinta del secondo figlio

La Barriales ha voluto indossare un maglioncino con la scritta “It’s a boy” ricamata sopra. Il nuovo membro della famiglia sarà quindi un maschietto. Non si sa ancora quale sarà il suo nome o la data approssimativa di nascita ma la Barriales sembrerebbe essere intorno al 4° o al 5° mese di gravidanza.

Il lieto evento sarà dunque probabilmente verso l’estate. Anche per quanto riguarda Melania, la primogenita, Laura Barriales aveva dato lei stessa l’annuncio della gravidanza tramite i social. I fan sono molto importanti per lei e ci tiene a tenerli aggiornati sui grandi passi della propria vita. Alla luce della “cronostoria” della prima gravidanza, i fan auspicano che la Barriales condivida con loro anche questa seconda enorme gioia.

L’annuncio della gravidanza di Laura Barriales. Fonte: Instagram

Come ha più volte dichiarato, Laura considera la famiglia molto importante e lo ha dimostrato ancora una volta: “Oggi il mondo è cambiato, ma la gioia di vivere e dare vita deve continuare… e sono super felice di condividere con voi la mia seconda gravidanza… e questa volta arriva il maschietto”.

L’amore per la famiglia

Laura si è sposata in gran segreto nel 2017 con Fabio Cattaneo, imprenditore e amministratore delegato di un’azienda vinicola e i due vivono a Lugano, in Svizzera. Cattaneo non ama la notorietà nonostante abbia sposato una donna che vive sotto i riflettori in quanto modella, showgirl e attrice.

La Barriales ha reso pubblico il suo matrimonio sempre sui social con una didascalia emblematica di quello che è il pensiero della coppia: “Hola amigos! Ho sempre cercato di proteggere la mia vita privata, ma mi sembra giusto comunicare a voi per primi, che mi sono sposata con Fabio. È stato il giorno più bello della mia vita, quante emozioni insieme… Grazie a tutti gli invitati di aver reso tutto così unico e nostro!”

Anche gli invitati non hanno postato nulla durante il matrimonio ma solo dopo qualche giorno, quando la coppia ha dato l’autorizzazione alla loro diffusione.

Nel frattempo, Laura e Fabio si sono goduti il giorno più bello della loro vita lontano da sguardi indiscreti.

