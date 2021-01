Con una foto insieme, sorridenti e felici, Memo Remigi fa sapere al suo pubblico del terribile lutto che lo ha colpito. Il paroliere ha perso la moglie, Lucia Russo. La moglie aveva 81 anni ed era malata da tempo.

Il messaggio di Memo Remigi

“Ringrazio tutti per l’affettuosa partecipazione al mio dolore. Non è stata una dipartita improvvisa ma sofferta già da tempo“, scrive lui su Facebook, condividendo anche uno scatto in cui sorride all’obiettivo affianco alla moglie. “Lei ha raggiunto un magnifico posto per una lunga e meritata vacanza e, se non dovesse ritornare presto, vorrà dire che prima o poi la raggiungerò anch’io, in quanto, per adesso, ho ancora molte cosa da fare!

“, aggiunge ancora. In moltissimi commentano sotto al post per mostrare vicinanza e fargli sentire il caloroso abbraccio del pubblico in un momento così difficile.

Memo Remigi e la moglie

Lucia Russo è morta a Varese, dove si era trasferita insieme al marito nel 2005. I due erano sposati nel 1966 e da Milano si erano trasferiti nel 2005 a Varese proprio seguendo il volere della moglie del paroliere, molto legata alla città dove aveva studiato da ragazza.

Memo Remigi aveva quindi abbandonato la sua Milano per seguire il volere della moglie.

Memo Remigi, pseudonimo di Emidio Remigi, è nato a Erba, nel 1938. Nel 1967 sale per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo in coppia con Sergio Endrigo portando la canzone Dove credi di andare. Tornerà sul palco dell’Ariston altre due volte, nel 1969 con la canzone Una famiglia e nel 1973 con Il mondo è qui. Memo Remigi lavora in televisione attualmente come ospite fisso del programma tv di La7 Propaganda live a cui partecipa ormai dal 2017.

Una lunga carriera in televisione cominciata sulle reti private prima di approdare in Rai. Partecipa anche come ospite fisso a Fantastico, all’inizio degli anni ’80, e per la trasmissione canta anche la sigla di chiusura Gocce di Luna. È ospite fisso anche nell’edizione di Unomattina, condotto da Paola Saluzzi.