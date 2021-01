Un weekend difficile dal punto di vista delle temperature. Il gelo colpirà soprattutto l’Europa orientale scendendo anche di 20 gradi sotto la media del periodo. Per L’Italia vorrà dire una temperatura tra i 6 e gli 8 gradi sotto la media.

Freddo e neve in arrivo

Per questo weekend, oltre alle basse temperature, entra anche in gioco la neve a bassa quota. Già nella giornata di venerdì, la neve dovrebbe colpire Molise, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Campania e Calabria. Nella giornata di sabato, maltermo soprattutto sulla Sicilia e ancora neve sull’Appennino centro-meridionale anche a quote basse.

Qualche locale pioggia su Sardegna, Sicilia, Calabria e sulla costa Tirrenica del Sud.

Le previsioni del tempo della prossima settimana

Ancora freddo previsto per lunedì, ma da metà settimana il meteo dovrebbe cambiare grazie ad un anticiclone che dovrebbe portare condizioni meteo più stabili. Queste condizioni però potrebbero non durare e il ritorno del freddo resta una probabilità verso la fine della prossima settimana.

Fonte meteo: www.centrometeoitaliano.it