Giulia Salemi si lascia andare alle riflessioni sulla sua vita all’interno della casa più spiata d’Italia. Durante una conversazione con Cecilia Capriotti e Carlotta Dell’Isola nella sala arancione, Giulia afferma di aver trovato nella casa un’isola felice, mentre al di fuori la sua vita sarebbe vuota.

Giulia Salemi, l’amara confessione

“Qui per me è la mia isola felice. Non è normale: vuol dire che la tua vita è vuota”. Queste sono le parole dette da Giulia Salemi nel corso di una chiacchierata con Cecilia e Calotta. Ascoltando bene la conversazione però ci si rende conto del fatto che Giulia si riferisce a ritmi e abitudini di vita completamente differenti.

Nella casa ci si limita a vivere dentro le stesse 4 mura, insieme alle stesse persone. Persone con le quali nasce irrimediabilmente un rapporto quasi simbiotico, diverso da quello che potrebbe avvenire nella vita reale, ma non per questo meno autentico.

Fuori dalla casa del Grande Fratello Vip Giulia Salemi afferma di avere una bella vita, molto piena e ricca di amicizie, impegni e lavoro. Il problema, riferito anche alle sue parole precedenti, è che non è mai riuscita a scindere effettivamente la socialità dall’intimità.

Uno dei suoi bisogni più grandi sarebbe la necessità di normalità e stabilità.

Le polemiche contro Cecilia

Durante la conversazione Cecilia Capriotti rispondendo a Giulia così la incalza: “Adesso concentrati su Pierpaolo, pensa a fare una famiglia”. Sarà Giulia stessa a dire immediatamente che con Pierpaolo Pretelli si tratta di una cosa assolutamente prematura e che la loro è ancora una frequentazione. Che tra i due ci possa essere un seguito non è da escludere però, sarebbe già da un po’ di tempo infatti che Giulia starebbe valutando di trasferirsi a Roma per cambiare aria.

Giulia ha poi proseguito dicendo “Pierpaolo riesce a far uscire il mio lato di donna e di bambina, insieme. Non c’è bisogno che uno tenti di prevaricare l’altro nel nostro rapporto”.

Non sono mancate le immediate risposte indignate dei fan per la frase detta da Cecilia. Molti hanno ribadito il fatto che Giulia e Pierpaolo abbiano iniziato a frequentarsi da appena 20 giorni e che parlare di famiglia sarebbe al momento fuori luogo.

