Maria Teresa Ruta e Guenda Goria hanno cominciato questo Grande Fratello vip insieme, mamma e figlia concorrente unico. Alla fine sono state divise, e Guenda ha lasciato la Casa. L’attrice però ha conquistato un vastissimo pubblico che continua a sostenerla anche ora che ha lasciato la Casa. Proprio con i coinquilini, Maria Teresa Ruta si è lasciata andare ad alcune confidenze sulla figlia, mostrandosi mamma orgogliosa.

L’indipendenza di Guenda Goria

Manca un mese, almeno sembra, alla fine di questo Grande Fratello che sembra destinato sempre a un allungamento. Ormai i concorrenti sono quasi senza segreti per il loro pubblico come anche per i coinquilini della Casa.

Maria Teresa Ruta ha spesso parlato della figlia Guenda, del loro difficile rapporto, ma anche dell’amore profondo che le lega e così, nel pomeriggio, ha svelato qualcosa del passato.

Di fronte al tavolo con Cecilia Capriotti e Carlotta, la Ruta racconta di quando ha scoperto dove viveva la figlia, dopo aver lasciato la loro casa. “Era andata via da tanto tempo ma non sapevo dove stesse, voleva la sua indipendenza”, racconta la Ruta emozionata spiegando come Guenda avesse fatto tutto da sola, completamente con le sue finanze.

L’orgoglio di mamma era ben visibile, tanto che Cecilia si è avvicinata per offrirle una carezza: “Mi voleva offrire un caffè e mi ha portato in questo ex magazzino… aveva fatto il letto con i bancali di legno“. Dopo è Carlotta a prendere la parola, molto colpita dal racconto: “Pensa che tosta, per una mamma deve essere una soddisfazione”. La conduttrice non può che parlerà benissimo della figlia: “Lei è umile, non ha mai chiesto aiuto… però l’ha sistemata benissimo, mi ha fatto commuovere”.

Anche Cecilia, come Carlotta poco prima, apprezza il racconto fatto dalla Ruta e l’immagine di Guenda, che lei non ha conosciuto: “Mi sarebbe piaciuta Guenda qua, la vorrei conoscere”.