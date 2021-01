È forte l’apprensione per Anna Maria Bombaci, una donna di 46 anni di cui non si avrebbero più tracce. L’ultimo giorno in cui si sono avute sue notizie era il 9 gennaio scorso, poi più nulla. I pochi elementi in mano agli inquirenti hanno al momento condotto le ricerche sino a Napoli dove la donna potrebbe essere andata per trovare un uomo conosciuto sui social.

La scomparsa: la partenza per Napoli

La 46enne Anna Maria Bombaci risiede a Lentini, in Sicilia, ed è proprio da lì che sarebbe scomparsa nel nulla, inizialmente andata via forse per raggiungere quell’amico di Napoli che aveva conosciuto sui social.

A raccontare a Fanpage.it i dettagli della scomparsa di Anna Maria Bombaci è la sorella, particolarmente preoccupata per cosa possa esserle accaduto. “Annamaria diceva sempre di voler andare a Napoli, è anche convinta che lì viva il suo vero padre ma più volte ha detto di voler raggiungere un uomo con il quale parlava spesso tramite social e del quale diceva di essersi innamorata“.

L’appello social per ritrovare Anna Maria Bombaci. Fonte: Facebook

L’appello: “Deve assumere farmaci“

La preoccupazione più grande, al momento, è che ad Annamaria possa essere accaduto qualcosa.

La 46enne verserebbe in fragili condizioni psichiche, motivo per cui assumerebbe regolarmente farmaci che tuttavia, da qualche mese, aveva smesso di prendere. “Diceva di essere felice – ha aggiunto la sorella- Perché innamorato di quest’uomo online. Lei però è instabile psicologicamente e ha bisogno di assumere delle medicine con regolarità“.

Dal giorno della sua presunta partenza per Napoli – contattato l’amico conosciuto sui social dalla Bombaci, questo avrebbe negato di averla vista o incontrata – non si hanno più notizie della 46enne se non che il suo cellulare risulta spento mentre il suo borsone sarebbe stato rubato.