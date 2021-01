La volata verso la finalissima del Grande Fratello Vip passa anche, e soprattutto, dalla puntata di questa sera. Nel nuovo appuntamento con il reality viene infatti aperto un televoto per decidere la prima finalista ufficiale di questa edizione. Ma le novità non finiscono qui, per Alfonso Signorini fa un annuncio importantissimo ai Vipponi: al centro il destino del reality.

La prima papabile finalista

Al Grande Fratello Vip il gioco entra nel vivo ed ogni singola puntata, da stasera in avanti, avrà un peso preponderante sul destino dei concorrenti. Nel nuovo appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini, infatti, è in arrivo un primo importantissimo step in attesa delle battute finali.

Questa sera si decideranno i nomi dei primi concorrenti a giocarsi un posto per la finalissima.

A godere di questo privilegio, come annunciato da Alfonso Signorini, sarà una donna. Ogni ragazzo della Casa deve decidere quale coinquilina non merita la finale. Queste le scelte dei concorrenti: Tommaso Zorzi-Carlotta Dell’Isola, Pierpaolo Pretelli-Maria Teresa Ruta, Andrea Zelletta-Dayane Mello, Andrea Zenga-Samantha De Grenet. Dunque Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi si giocano il tutto per tutto al televoto, che sancirà la prima finalista ufficiale tra loro tre.

Il reality prolunga, finale a fine febbraio

Ma le novità non finiscono qui, perché Alfonso Signorini annuncia ai concorrenti nuovi cambiamenti. Il primo comunicato è relativo ai giorni di programmazione del reality, che ritorna al doppio appuntamento del lunedì e del venerdì: “Dalla prossima settimana noi torneremo di nuovo anche all’appuntamento del venerdì, e sarà così fino alla fine del programma. Vogliamo tenervi compagnia e seguirvi con questo doppio appuntamento“.

Il secondo annuncio, però, è ancor più importante e riguarda la finalissima.

“Le luci della Casa resteranno accese ancora per un po’ – annuncia il conduttore, che successivamente sgancia la bomba – Questo significa che la finale del programma non sarà l’8 febbraio come previsto, ma sarà non molto tempo dopo. Per adesso vi dico, e vi do la mia parola, che la fine del programma sarà entro la fine di febbraio. Vi daremo al più presto la data del finale. Comunque vi aspettano altre tre settimane piene: questa è la realtà dei fatti“.

Anche Dayane fra le possibili finaliste

Ma la puntata non finisce qui, perché il parterre di papabili finalisti si allarga ulteriormente.

Oltre a Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi, a sottoporsi al giudizio del pubblico ci sarà una quarta donna. A sceglierla sono proprio i volti femminili di questa edizione che, convocate da Alfonso Signorini, devono decidere la quarta Vippona che si merita la finale.

Al termine delle scelte, la donna più votata dal gruppo femminile è Dayane Mello, che si aggiunge così alle tre concorrenti già in lizza per il posto in finale.

Il nome del primo finalista verrà annunciato nella puntata di lunedì prossimo.

Intanto il pubblico ha la possibilità di fare la sua scelta al televoto: chi merita la finale tra Giulia, Stefania, Rosalinda e Dayane?

