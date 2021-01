I concorrenti del Grande Fratello Vip ricevono la visita speciale di un ospite d’eccezione: Andrea Pucci. Il comico, noto volto televisivo, incontra i ‘Vipponi’ in passerella e li sottopone ad alcune domande di cultura generale: pioggia di figuracce per i concorrenti.

Andrea Pucci entra nella Casa

Il nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip si tinge di comicità. Questa sera, infatti, gradito ospite della puntata è il comico e noto volto televisivo Andrea Pucci. Una scelta maturata da Alfonso Signorini e la produzione per portare una ventata di leggerezza ed intrattenimento con uno degli indiscussi mattatori del piccolo schermo.

Con la sua spigliatezza e la sua simpatia, Pucci è pronto a strappare più di un sorriso ai concorrenti, che di certo non si aspettavano questo temporaneo ingresso a sorpresa.

L’incontro tra Pucci e i ‘Vipponi’ avviene fuori dalla Casa, in passerella. I ragazzi raggiungono il comico, che non si aspettavano minimamente di vedere. La sua ospitata, tuttavia, ha un intento ben preciso: mettere alla prova le conoscenze dei concorrenti in termini di cultura generale, dalla storia alla politica, all’attualità.

Pucci mette in difficoltà i concorrenti

In passerella i concorrenti mostrano parecchie lacune sulle domande di cultura generale poste da Andrea Pucci.

Seduti di fronte a lui, i Vipponi si sottopongono ai quesiti più disparati, a cominciare dalla scienza. Accanto all’ospite c’è uno scheletro e i concorrenti devono indovinare le parti del corpo corrette richieste. La prima domanda, rivolta a Tommaso Zorzi, è: “L’astragalo dov’è?“. Attimi di incertezza per l’influencer, che alla fine si lascia condizionare dagli aiuti di Pucci e indovina la parte del corpo corretta (il piede).

Passando alla Geografia, la domanda viene rivolta a Giulia Salemi: “Dimmi le provincie della Basilicata“.

La giovane ragazza va in confusione e inizia a dire “Sicilia“, poi “Calabria“. Pucci, spazientito, le chiede più volte a gran voce: “No, ti ho chiesto le provincie della Basilicata“. Il tentativo, però, è andato a vuoto e così arriva per la Salemi un’altra domanda: “Le nazioni che compongono il Benelux“. La concorrente parte decisa, per poi incartarsi: “Belgio, Lux che sta per Bruxelles… no, Lussemburgo! E poi Nederland, quindi Norvegia…“. Rassegnato, Andrea Pucci passa ai quesiti successivi.

Le figuracce continuano

La domanda successiva è di logica ed è rivolta a Cecilia Capriotti: “Il papà di Giuseppe ha 3 figli: Qui, Quo e…“. La risposta della concorrente è secca, ma errata: “E Qua“. Poi, corretta anche dai compagni, rettifica il colpo: “No, Giuseppe!“.

Passando alla politica, Pucci chiede a Dayane: “Chi è il Ministro degli Esteri?“. La risposta è inizialmente ambigua: “Oh mio Dio, l’ho visto l’altro giorno…“. Per poi rispondere correttamente, aiutata dai compagni: “Di Maio“.

Prova decisamente incolore dei ‘Vipponi’, che hanno spesso stentato nel fornire le risposte corrette. Nonostante le lacune mostrate, il siparietto ha garantito intrattenimento, risate e un pizzico di leggerezza.

