Tragedia in provincia di Pavia, dove un bambino di 8 anni è morto per quello che sembra, al momento, un terribile incidente. Stando ai primi accertamenti infatti, riporta Ansa, il piccolo sarebbe soffocato sotto un cumulo di indumenti caduti da un armadio, e non avrebbe avuto scampo. Il dramma si sarebbe consumato in una struttura per richiedenti asilo a Cozzo, in Lomellina, dove si trovava con la mamma. Sarebbe stata lei, secondo fonti di stampa locale, a scoprire l’accaduto.

Bimbo di 8 anni muore soffocato: l’ipotesi dai primi accertamenti

Terribile notizia in arrivo da Cozzo, in provincia di Pavia, teatro di un dramma che ha coinvolto un bimbo di 8 anni nella serata di ieri.

Il piccolo, secondo quanto emerso affetto da autismo e ospite di una comunità per richiedenti asilo insieme alla mamma, sarebbe morto soffocato sotto un cumulo di vestiti caduti dall’armadio che aveva aperto per gioco.

Questa la ricostruzione trapelata all’esito dei primi accertamenti degli inquirenti che lavorano al chiarimento della dinamica. I contorni della vicenda, stando a quanto attualmente reso noto, ricalcherebbero dunque il profilo di un drammatico incidente.

Il piccolo trovato dalla madre

A scoprire l’accaduto sarebbe stata la madre del minore, e all’arrivo del 118 non ci sarebbe stato più nulla da fare. Stando a quanto riportato dal quotidiano La Provincia Pavese, il piccolo sarebbe rimasto intrappolato sotto gli indumenti caduti dall’armadio con cui armeggiava, senza riuscire a liberarsi.

Nelle mani di chi indaga, scrive Il Giorno, attualmente non ci sarebbe alcun elemento opposto a questa ipotesi, anche se occorrerà attendere per un quadro completo sulla dinamica. I rilievi dei militari sarebbero andati avanti fino a tarda notte, dopo l’allarme scattato intorno alle 20.30.

Il piccolo, originario dell’Azerbaijan, risiedeva da qualche tempo nella casa famiglia. Non sarebbe escluso che il bimbo possa aver avuto un malore prima del decesso.

