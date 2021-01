Terribile lutto per Anna Safroncik che ha appena rivelato sui social con un dolce messaggio della morte della nonna. Un lutto difficile e triste da affrontare che lei condivide con i fan che non le fanno mancare il proprio appoggio e sostegno in queste ore.

Morta la nonna di Anna Safroncik

Anna Safroncik ha perso la nonna. L’attrice ha condiviso sul suo profilo Instagram un post in cui dedica qualche dolce parola alla sua “babushka”, come la definisce negli hashtag del post. “Buon viaggio mia adorata nonna. È un dolore immenso perderti“, scrive esprimendo un po’ del dolore che prova.

“Vivrai per sempre dentro i nostri cuori“, conclude dolcemente lasciando spazio al dolce scatto che le ritrae insieme, dolci e sorridenti. Una foto in bianco e nero pubblicata in questo momento e che le porta alla mente probabilmente qualche dolce ricordo.

Vita privata

Qualche mese fa, nel pieno dell’estate, si era parlato di un flirt tra l’attrice e Ignazio Moser. Il gossip aveva avuto vita breve, la stessa Anna Safroncik aveva smentito tramite social la notizia, come fatto poi anche da Moser.

“L’eleganza non è solo un fattore estetico… La classe risiede nel rimanere al di sopra delle stupide provocazioni e di meschini gossip. Ma quando è troppo è troppo! Cedo di un solo passo sulla mia riservatezza per togliervi ogni dubbio: sono in vacanza con il mio ragazzo!! Non possiedo il dono dell’ubiquità…“, sottolineava esasperata dalle voci che circolavano nel periodo. Poi aveva concluso: “Quindi attenti alle fake news!! Baci a tutti quelli che mi vogliono bene“. La Safroncik è infatti fidanzata con Tommaso Cicchinelli.

