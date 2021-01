Nella Casa del Grande Fratello Vip si apre un nuovo dramma sentimentale che questa volta riguarda Rosalinda. Della vita dell’attrice si è saputo molto in questi mesi di Gf, ed è venuto alla luce anche Giuliano, il fidanzato rimasto a lungo in ombra.

Rosalinda e la telefonata della sorella

Francesca, la sorella di Rosalinda Cannavò, ha parlato con la sorella e le ha rivelato che Giuliano avrebbe detto a loro di rassicurarla ma che per il momento lui vorrebbe prendersi una pausa dalla sua famiglia. Naturalmente, quanto successo ha scatenato una crisi in Rosalinda, che già aveva mostrato di avere molti dubbi sul suo rapporto fuori dalla Casa.

Lo sfogo di Rosalinda

“Non è la prima volta che succede, io me l’aspettavo. Mi manca però sono stanca di questi comportamenti, perché loro non c’entrano niente“, si sfoga dopo essere uscita dal confessionale. Intorno a lei Andrea Zelletta, che le asciuga le lacrime, e gli altri inquilini che provano ad abbracciarla e a tranquillizzarla. “Ogni volta che c’è un litigio con me se la prende con loro“, dice ancora pensando alla sua famiglia.

“Quando parlo di evoluzione del nostro rapporto intendo anche questo“, continua ancora lei sperando di riuscire a trovare una soluzione una volta uscita dalla Casa. In realtà il confronto tra i due potrebbe verificarsi persino prima, se il Gf riuscisse a convincere Giuliano ad un confronto.

L’attrice racconta ancora che il suo trasferimento a Milano era stato deciso per amore: “Sono rimasta a Milano perché non ho bisogno di nessuno per costruirmi una nuova vita, so cosa mi aspetta e che se prima mi faceva paura il momento del confronto, ora sa quanto valgo.

Non è più tempo di accettare determinate condizioni“, racconta supportata dal gruppo.

