È morta Nathalie Delon, attrice e regista, ex moglie Alain Delon. La Delon è morta giovedì 21 gennaio a Parigi, e aveva 79 anni. A rivelare al mondo la terribile perdite proprio il figlio Anthony, che affronta in queste ore il doloroso lutto.

L’annuncio del figlio Anthony Delon

“Mia madre è morta stamattina alle 11, a Parigi, circondata dai suoi cari. Un cancro ce l’ha portata via in poco tempo“, ha rivelato il figlio. Su Instagram anche una vecchia foto in bianco e nero e un dolce “Rip Maman” su sfondo nero affianco alla didascalia: “Rest in peace” e “Nathalie Delon 1941 2021“.

La storia con Alain Delon

Nathalie Delon, all’anagrafe Francine Canovas, nasce il il 1 agosto 1941 a Oujda, in Marocco. Arriva a Parigi nel 1962 solo dopo la fine della sua relazione con il primo marito, Guy Barthélémy, dal quale ha una figlia. Una volta a Parigi nasce l’amore con Alain Delon che lasciò Romy Schneider per sposarla. Siamo nell’agosto del 1964, e dopo il matrimonio i due si trasferiscono a Los Angeles ed è proprio lì che nasce loro figlio, Anthony Delon.

Sembra però che tra i due aleggiasse sempre il fantasma della Schneider, tanto che, in una vecchia intervista, Nathalie arrivò a rivelare: “Alain non mi parlava mai di lei ma di tanto in tanto vedevo nel suo sguardo un’ombra di tristezza“.

Insieme lavorano sul set del film Il Samurai, ma sembra che durante le riprese tra i due ci fosse già quella tensione che porterà infine alla rottura della relazione. Il divorzio arriva infatti nel 1969, quando Nathalie se ne andò con il figlio, e per Alain Delon cominciò una nuova relazione con Mireille Darc.

ma i due rimasero legati e il figlio, ancora un mese fa, ha postato su Instagram una foto dei suoi genitori uno accanto all’altro.