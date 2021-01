Sabato 23 gennaio: cosa ci aspetta questa sera in tv? Su Canale 5 regna incontrastata la nuova stagione di C’è posta per Te. A cercare di contrastare la regina della tv Maria De Filippi troviamo Carlo Conti ed in suo game show Affari tuoi (viva gli sposi!). Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Alle 20.35 su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata di Affari Tuoi (viva gli sposi!) condotta da Carlo Conti. A custodire i pacchi questa sera ci saranno: Madalina Diana Ghenea, Andre Delogu, Serena Autieri, Rossella Brescia, Tosca D’Aquino, Massimo Lopez, Nino Frassica, Gabriele Cirilli e Sergio Friscia.

A seguire Techetechetè – A due voci, un excursus tra le canzoni più belle del Festival di Sanremo.

Rai 2 dedica la serata ai telefilm. Alle 21.05 F.B.I. con il 15esimo episodio della 2ª stagione intitolato Una grande bugia. Si prosegue con Problemi per Anthony dalla serie Blue Bloods. Si conclude con il 3º episodio della prima stagione di Instinct intitolato Segreti e bugie.

100 anni fa, la componente comunista del Partito Socialista Italiano si divideva per costituire il Partito Comunista Italiano.

Questa sera Ezio Mauro ne racconta i fatti e le conseguenze che, ancora oggi, segnano la sinistra. La dannazione della sinistre – Cronache di una scissione, in onda questa sera su Rai 3 a partire dalle 21.45.

I programmi in onda su Mediaset

Su Rete 4 continua la messa in onda dei più celebri film della coppia Bud Spencer e Terence Hill. Questa sera è il turno di … Più forte, ragazzi!

Il people show più amato e longevo della tv italiana non conosce rivali.

La scorsa settimana ha superato il 30% di share staccando di molto tutti gli altri canali. Questa sera Maria De Filippi torna con la 3ª puntata della nuova stagione di C’è posta per Te.

Italia 1 invece offre l’intrattenimento giusto per i più piccoli con il film d’animazione Kung Fu Panda 3.

Gli altri

Su La7 va in onda la 2ª stagione di Eden – Un pianeta da salvare condotta da Licia Colò.

Su Iris, per il ciclo Serial Thriller, va in onda Collateral.

Un tassista si ritrova a vivere una notte da incubo, costretto ad accompagnare un cliente particolare, un killer, alla ricerca di vendette personali.

Infine, serata spaghetti western su Cine34. Alle 21.14 Il ritorno di Ringo, alle 23.03 Una pistola per Ringo.

