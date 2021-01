Sergio Múñiz è diventato papà. L’attore e concorrente di molte trasmissioni, è diventato padre nelle scorse ore per la prima volta. Una grande emozione e l’inizio di una nuova avventura che ha voluto condividere sui social insieme ai suoi fan.

Sergio Múñiz è papà: il nome e il sesso

Un bel momento da condividere anche con i fan per l’attore che in passato abbiamo visto partecipare anche all’Isola dei Famosi e anche a Tale e Quale Show, solo qualche mese fa. Ora comincia una nuova avventura al fianco della compagna Morena Firpo, e dal loro amore è nato il loro primo figlio, Yari.

La dedica di Sergio Múñiz

L’attore ha condiviso su Instagram, una serie di fotografie tra cui uno scatto in cui si intravede il figlio e la sua grande mano che tende un dito al figlio che lo stringe. “Figlio è un essere che Dio ci ha prestato per fare un corso intensivo di come amare qualcuno più di noi stessi, di come cambiare i nostri peggiori difetti per darli i migliori esempi e, di noi, imparare ad avere coraggio“, scrive citando José Saramago, “Si, è così!

Essere madre o padre e il maggiore gesto di coraggio che qualcuno possa fare, perché è esporsi ad ogni tipo di dolore, principalmente dell’incertezza di agire nel modo corretto e della paura di perdere qualcosa di così tanto amato“. E ancora: “Perdere? Com’è? Non è nostro? Fu soltanto un prestito… il più pregiato e meraviglioso prestito, perché sono nostri solo per il periodo nel quale non possono valersi per se stessi, dopo loro appartengono alla vita, al destino e alle proprie famiglie.

Dio benedica i nostri figli perché a noi ci ha benedetto già con il loro dono“, cita fino alla fine il Premio Nobel per la letteratura. Parole dolcissime con cui comincia la grande avventura di Sergio Múñiz e della sua famiglia.