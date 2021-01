Sono giorni di forte apprensione per la famiglia di Alessio Gaspari, ufficiale a lavoro su una nave Costa Crociere, il ragazzo risulta irraggiungibile da giorni e nessuno ha idea di dove possa essere. Secondo quanto si apprende, sulla nave sono stati ritrovati i suoi effetti personali.

Scompare ufficiale di Costa Crociere

A riferire la notizia è Il Gazzettino, Alessio Gaspari ha 25 anni ed è terzo ufficiale di coperta per Costa Crociere. La nave su cui lavora si trova in questo momento in Danimarca, e da diversi giorni ormai la famiglia non ha sue notizie.

Ad infittire il mistero, gli oggetti ritrovati su un ponte della nave, si tratterebbe di effetti personali.

Sono stati attivati tutti i canali di ricerca, compresa quella in mare. La famiglia ha fatto sapere di aver attivato tutti i canali diplomatici per ritrovarlo.

Alessio stava per rientrare

Secondo quanto riportato, il 25enne era prossimo al rientro a casa ad Ortona. Sulle sue sorti il mistero è fitto e al momento non è possibile fare alcun tipo di ipotesi. Sulla vicenda si è espresso il sindaco di Ortona, Leo Castiglione, che ha detto: “Non si hanno notizie certe su cosa sia successo.

Siamo tutti vicini alla famiglia in attesa di capire dove è Alessio, augurando che nulla gli sia capitato”.

Alessio Gaspari si è diplomato presso l’istituto tecnico Nautico e, successivamente, ha studiato presso la fondazione accademia italiana della Marina Mercantile. Da anni lavorava con Costa Crociere, girando il mondo.

Piccolo incidente per una nave Costa

Nella giornata di venerdì una nave, la Costa Smeralda, è stata protagonista di un piccolo incidente. L’imbarcazione ha sbattuto fortemente contro la banchina del porto.

Il contraccolpo sarebbe ricollegabile ad un errore di manovra nell’ingresso in porto. Fortunatamente, a parte lievi danni infrastrutturali, non ci sono stati feriti. La nave è entrata in contatto con una gru di terra e l’impatto ha causato un danneggiamento di una delle scialuppe, finita in mare a causa del cedimento di un verricello.