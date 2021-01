Icona del cinema italiano, Gina Lollobrigida è ospite quest’oggi nel nuovo appuntamento di Domenica In. La diva la scorsa puntata aveva svelato che si sarebbe sottoposta alla prima dose del vaccino anti-Covid. Oggi, in studio da Mara Venier, arriva la conferma dell’attrice che rivela: “Non me ne sono neanche accorta“.

Gina Lollobrigida si è vaccinata

Attesa ospite della nuova puntata di Domenica In è Gina Lollobrigida. L’attrice, icona assoluta del cinema italiano, era intervenuta la scorsa puntata in video-collegamento nel corso del talk sulla vaccinazione anti-Covid. A tal proposito, la diva aveva annunciato che lunedì scorso avrebbe ricevuto la somministrazione del vaccino e si era detta a favore di questa ingente campagna vaccinale volta a contrastare l’emergenza sanitaria.

In studio da Mara Venier l’attrice interviene nel corso di un nuovo talk sulla vaccinazione, che comprende anche il professor Francesco Le Foche. Lunedì è stata sottoposta alla prima dose e, come da lei confermato, non ha avuto problemi in seguito: “Non me ne sono neanche accorta. Non ho avuto neanche mal di testa, nessuna reazione, neanche la febbre“.

Il momento della vaccinazione in un video

Il momento della vaccinazione di Gina Lollobrigida è stato immortalato in un video mandato in onda a Domenica In.

In questo video vengono ritratte le personalità più influenti che si sono già sottoposte alla prima dose del vaccino, in attesa del richiamo. Fra questi figura anche la celebre ‘Lollo’, che non ha mai avuto timori o dubbi sull’efficacia del vaccino, anche in relazione ad eventuali successive reazioni allergiche.

Alla veneranda età di 93 anni, Gina Lollobrigida rientra dunque in quella piccola percentuale di italiani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino.

In attesa che i ritardi nelle consegne vengano presto risolti.

