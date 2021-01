Nuove indiscrezioni riguardano Mara Venier, la zia Mara volto Rai di Domenica In potrebbe fare ritorno alla sua carriera da attrice. La nuova avventura la vedrebbe sotto la regia di Ferzan Özpetek a rivelare lo scoop è la rivista Oggi.

Le indiscrezioni

Secondo quanto affermato dal giornalista Alberto Dandolo su Oggi, Mara Venier potrebbe essere parte fondamentale del nuovo film del regista turco Ferzan Özpetek. A quanto si dice non solo come semplice comparsa ma in qualità di protagonista.

Nessuno dei due ne ha parlato in merito, quindi la notizia non è ancora ufficiale ma ciò che è sicuro è il profondo rapporto di amicizia che lega i due.

La regina della domenica e il regista, lei 70 anni e lui 61, sarebbero legati da anni, il loro è un rapporto di stima e rispetto a livello non solo professionale ma anche personale.

Di più, in merito al film, non si sa ancora nulla. Cast, trama e inizio delle riprese sono ancora sconosciuti e non ci resta che aspettare conferma dai diretti interessati.

Una carriera tra film e conduzioni televisive

Mara Venier, pseudonimo di Mara Povoleri, è nata a Venezia il 20 ottobre 1950 e ha visto la sua carriera avviarsi proprio in qualità di attrice.

Il suo primo ruolo è stato in Diario di un italiano nel 1973 e la sua carriera ha proseguito sempre più florida, mentre ha iniziato a dedicarsi alla conduzione dei programmi televisivi a partire dall’81.

Nella sua carriera ha lavorato principalmente per la Rai anche se per alcuni periodi tra il ’97 e gli anni 2000 è passata alla Mediaset, con un successivo ritorno sempre alla Mediaset con Tu sì que vales tra il 2014 e il 2017.

Nonostante sia un’ottima conduttrice, molto amata dal suo pubblico, il suo primo obiettivo era fare l’attrice. Diciamo quindi che, se negli ultimi 20 anni è comparsa in soli 3 film, sembra che l’amicizia con Özpetek potrebbe farla tornare alle origini.

