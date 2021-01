Il Grande Fratello vip finirà il 1 marzo. Questa è la data annunciata ieri da Alfonso Signorini, mentre i concorrenti in Casa attendo la fine ormai dai primi di dicembre. A lasciare la Casa in anticipo per scelta e non per eliminazione sono stati Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, ma ora potrebbero “prendere il volo” anche due teste di serie del reality di Canale 5.

Tommaso Zorzi a un passo dall’abbandono

I dubbi c’erano stati già in precedenza, ma ora Tommaso Zorzi sembra più deciso ad andarsene che a rimanere. La Casa gli ha dato tanto, fuori la sua notorietà è aumentata notevolmente e sembra anzi che tutti lo vogliano.

La carriera del mondo della televisione sembra spianata e forse uscire prima della finale potrebbe non essere così deleterio. Del resto, i numeri che sta ottenendo Dayane Mello sembra indirizzata sulla strada della vittoria, ma niente è mai detto.

Intanto però, dai minuti dopo la diretta su Canale 5, Zorzi si è mostrato dubbioso e incuriosito da quello che potrebbe trovare lasciando la Casa adesso, in anticipo rispetto alla finale.

Guarda il video

Il supporto di Stefania Orlando

La coppia d’oro formata da Stefania Orlando e Tommaso Zorzi poco dopo sembra aver raggiunto la quadra e deciso come muoversi nelle poche settimane che mancano alla fine.

Come anticipato da Signorini, dall’8 febbraio i concorrenti, in caso decidessero di uscire, lo faranno senza pagare una penale e i due sembrano pronti a cogliere la palla al balzo. “Sono sicuro“, sussurra Zorzi alla queen della Casa a tarda notte. “Io pure“, conferma Stefania anche lei a bassa voce.

I fan intanto sembrano supportare la loro decisione chiarendo comunque che il Gf vip, finirà con loro due e con la loro uscita, ma la coppia non è destinata a dividersi per sempre perché il futuro in televisione potrebbe vederli di nuovo a braccetto magari come opinionisti.

Guarda il video

Gli Zorzando l’8 escono a braccetto e svoltano questa edizione, dimostrando ancora una volta che lo show quando inizia e quando finisce lo decidono loro✨#tzvip pic.twitter.com/sHwzZmiDR3 — Emy✨🧸 (@anailime01) January 26, 2021

Approfondisci

TUTTO SUL GRANDE FRATELLO VIP

TUTTO SU TOMMASO ZORZI

TUTTO SU STEFANIA ORLANDO