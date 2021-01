Nella giornata di giovedì 28 Gennaio, si assisterà in tutta la penisola a un lieve peggioramento delle condizioni meteo. Secondo gli esperti del CentroMeteoItaliano.it, le temperature subiranno un aumento, mentre il cielo sarà coperto e, in alcune regioni, porterà leggere precipitazioni.

Nuvolosità in aumento

Nelle regioni del nord, il tempo sarà generalmente asciutto, con qualche spruzzata di neve sulle Alpi di confine e qualche pioggia sulla Liguria. Il cielo sarà coperto da nubi sparse.

Al centro e al sud, invece, le nubi saranno più fitte, anche se il tempo rimane abbastanza stabile.

Si assisterà a qualche pioviggine in Sardegna e Toscana, in mattinata e nel primo pomeriggio, e poi verso sera in Campania e Calabria.

Torna il brutto tempo?

Le previsioni per il weekend sono ancora incerte. Dopo un miglioramento del tempo, nei prossimi giorni probabilmente il tempo sarà in peggioramento. Da venerdì 29 gennaio, alcune correnti atlantiche potrebbero portare un aumento della nuvolosità e piogge sparse, soprattutto nelle zone del centro-sud. Inoltre, le temperature sembrano subire un abbassamento, portando di nuovo il gelo.

Fonte meteo: www.centrometeoitaliano.it