Mercoledì 27 gennaio: cosa ci aspetta questa sera in tv? Su Rai 1 proseguono i match di Coppa Italia mentre su Rai 2 esordisce il docu-reality La Caserma. La 3ª puntata di Made in Italy andrà in onda su Canale 5 mentre su TV8 comincia la nuova stagione di Italia’s Got Talent. Ma scopriamo tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

A partire dalle 20.30, su Rai 1 sarà trasmessa la partita dei quanti di finale di Coppa Italia Juventus – Spal. I bianconeri, reduci delle vittorie in Supercoppa e in campionato, se la vedranno con la squadra ferrarese per cercare di accedere alle semifinali della competizione.

Dopo il grande successo de Il Collegio, su Rai 2 inizia questa sera il nuovo docu-reality La Casema. 21 ragazzi e ragazze, tra i 18 e i 23 anni, vivranno l’esperienza della leva militare. Nel corso delle 6 puntate previste, i partecipanti metteranno alla prova la loro resistenza fisica e mentale. Lontano dal comfort di casa, senza cellulare né internet, nella caserma di Levico in provincia di Trento, chi riuscirà a resistere al confronto con l’autorità e la disciplina e ad imparare a credere in se stesso e nella forza del gruppo?

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli per cercare di fare chiarezza sulle sparizioni vecchie e nuove.

I programmi in onda su Mediaset

Barbara Palombelli conduce una nuova puntata Stasera Italia Speciale su Rete 4.

Su Canale 5 invece andrà in onda la 3ª puntata della serie Mediaset Made in Italy. Dopo aver ottenuto l’esclusiva con Missoni, Irene è riuscita ad ottenere il tesserino da giornalista.

Ora articoli, servizi e missioni diventano sempre più difficili. Tra queste, l’incontro con Giorgio Armani interpretato da Raoul Bova.

Infine su Italia 1 va in onda Mission: Impossible – Rogue Nation, 5º capito della saga di film con Tom Cruise.

Gli altri programmi

In occasione della Giornata della Memoria, La7 dedica una puntata speciale di Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi dal titolo Processo alla storia – Per non dimenticare. Dopo un’introduzione di Andre Purgatori, l’orrore dell’olocausto sarà raccontato da 2 film memorabili.

Alle 21.45 Eichmann, alle 23.30 Il processo di Norimberga.

Su TV8 comincia stasera la nuova edizione 2021 di Italia’s Got Talent. I giudici di questa stagione saranno Joe Bastianich, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano, veterano del gruppo, giunto al suo 6º anno di programma. A condurre la gara a caccia di talenti ci sarà l’immancabile Ludovica Comello.

Su Rai Movie va in onda Ammore e malavita, un curioso film dei fratelli Manetti. Noire, criminalità e musical si intrecciano per raccontare in maniera inedita una vicenda di amore e pallottole ambientata tra i vicoli e lo splendido golfo di Napoli.

Con ben 8 statuette conquistate agli Oscar del 2009, questa sera su Iris va in onda il celebre film The Millionarie.

Infine su Paramount Channel va in onda il film Il Bambino con il pigiama a righe.

