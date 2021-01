Un ricordo di certo non facile da far riaffiorare quello dell’aggressione subita dal figlio Francesco Oppini, reduce dalla recentissima esperienza al Grande Fratello Vip. A raccontarla, dopo molti anni, è nuovamente la madre Alba Parietti nel salotto di Eleonora Daniele a Storie Italiane.

Alba Parietti ospite a Storie Italiane

Ospitata fragile quella odierna di Alba Parietti, oggi protagonista nello studio di Storie Italiane, ospite di Eleonora Daniele per commentare un recente fatto di cronaca, quello che ha coinvolto un giovane 18enne finito in coma dopo aver ricevuto un pugno. Commentando la vicenda di cronaca, è intervenuta, presente in studio tramite collegamento, la nota Alba Parietti che ha ricordato un episodio molto simile che aveva però coinvolto il figlio Francesco Oppini.

Il ricordo dell’aggressione a Oppini: “Pestato selvaggiamente“

“È successo tanti anni fa – ha raccontato la Parietti a Eleonora Daniele ripercorrendo una vicenda che l’aveva fatta molto soffrire – Mio figlio è stato pestato selvaggiamente e ha riportato fratture scomposte“. Una bruttissima aggressione durante il quale “hanno fracassato completamente la mandibola” a suo figlio Francesco e alla quale era seguita una lunga vicenda giudiziaria cui però la Parietti non è voluta entrare nei particolari.

“Anche mio figlio, come questo ragazzo, non aveva alcun tipo di responsabilità. Mio figlio non era drogato e non aveva bevuto – ha sottolineato la Parietti – Si è trovato semplicemente davanti alla persona sbagliata“.

Alba Parietti: “So cosa si prova“

Ripercorrendo a ritroso quanto accadde a Oppini in quell’occasione, che aveva solamente 19 anni, il figlio della Parietti venne sottoposto a due ore di operazione chirurgica. In quell’aggressione, a distanza di tempo, la stessa Parietti aveva sottolineato come il figlio Oppini avesse rischiato di perdere la vita.

“Sto veramente molto male quando vedo queste madri. In queste storie mi ci ritrovo – ha poi aggiunto oggi la Parietti, tornando a fare riferimento alla vicenda di cronaca – e quella paura che poi rimane per tutta la vita“.

