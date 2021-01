Cosa ci aspetta oggi in tv? Su Rai 1 andranno in onda 2 nuove puntate della fiction di successo Che Dio ci aiuti 6. Su Rai 2 spazio alla Coppa Italia mentre su Italia 1 arriva la seconda puntata della nuova edizione de La pupa il secchione e viceversa. Ma ecco tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Resta stabile il successo della fiction Rai che racconta le avventure di Suor Angela e del suo convento. Questa sera, a partire dalle 21.25, su Rai 1 andranno in onda 2 nuove puntate di Che Dio ci aiuti 6 intitolate Etichette e Prenditi cura di me.

Su Rai 2 ancora calcio e, a partire dalle 21.05, si disputerà il match Napoli – Spezia. Gli uomini di Gattuso sono decisi a prendersi la rivincita sulla squadra ligure dopo la sconfitta in campionato per poter accedere alla semifinale di Coppa Italia.

Rai 3 propone in prima visione Tv il film Operation finale. Nell’Argentina degli anni ’60, una ragazza (che ignora di avere origini ebree) inizia ad uscire con un ragazzo e lo porta a conoscere il padre cieco.

Parlando con il giovane, il genitore di lei si rende conto di aver a che fare con il figlio di Eichmann, l’architetto della ‘soluzione finale’. È a questo punto che l’uomo decide di contattare i servizi segreti del Mossad per cercare di rintracciare il gerarca nazista, rapirlo e portarlo in Israele per processarlo.

I programmi in onda su Mediaset

Paolo Del Debbio conduce una nuova puntata di Dritto e rovescio questa sera su Rete 4.

Questa sera su Canale 5 andrà in onda il film Rocketman in prima Tv.

La pellicola racconta la vita, la carriera, gli eccessi, gli errori del mito della musica Elton John.

Dopo la buona partenza della scorsa settimana e un boom di ascolti tra i giovanissimi, torna su Italia 1 una nuova puntata de La pupa e il secchione e viceversa.

Sugli altri canali

Come ogni giovedì, su La7 Corrado Formigli condurrà una nuova puntata di PiazzaPulita con interviste ed inchieste per raccontare l’attualità e la politica nel nostro paese.

Sul NOVE va in onda Godzilla.

Il film del 1998 è il 23esimo che ha come protagonista la terribile creatura ma è il 1º ad essere stato prodotto interamente in America. È dedicato alla memoria di Tomoyuki Tanaka, co-creatore di Godzilla, morto durante le riprese del remake.

Su Iris invece va in onda il poliziesco Tango & Cash di Andrei Konchalowsky con Silvester Stallone e Kurt Russel.

Infine, da non perdere, su Paramount Channel va in onda il film di Francis Ford Coppola L’uomo della pioggia, un dramma giudiziario a lieto fine con Matt Damon e Danny DeVito.