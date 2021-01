Giulia Valentina è una influencer e fashion blogger italiana. Diventata nota al grande pubblico per essere stata compagna del rapper Fedez dal 2013 al 2016, Giulia Valentina ha poi proseguito la sua carriera diventando una influencer molto seguita su Instagram, una firma di Grazia.it, uno dei volti degli Eurovision Song Contest e conduttrice della prima edizione di Fan Caraoke.

Biografia: Chi è Giulia Valentina?

Giulia Valentina Palermo è nata il 15 ottobre 1990 a Torino, da genitori di origine siciliana, imprenditori nel capoluogo piemontese da prima che Giulia nascesse. All’età di 17 anni, dopo aver frequentato la scuola americana di Torino, Giulia Valentina si è trasferita a Parigi per studiare il francese.

Ha poi intrapreso la carriera universitaria, iscrivendosi alla facoltà di Economia dell’Università Cattolica di Milano, dove si è laureata nel 2015.

Giulia Valentina. Fonte: Instagram

Vita privata: Giulia Valentina e Fedez

Nonostante sia passato diverso tempo, il nome dell’influencer continua ad essere associato a quello del noto rapper Fedez, per la relazione che hanno avuto dal 2013 al 2016. I due, all’epoca poco più che ventenni, si erano conosciuti in discoteca e sono stati insieme circa 4 anni, convivendo anche per diverso tempo nel loft di Fedez.

Nel 2016 la coppia si è separata e, in un’intervista a Grazia, l’influencer ha dichiarato: “Vorrei non essere sempre collegata a lui, ma capisco che sia difficile riuscirci”. Tuttavia non sembrano esserci cattivi rapporti e, anzi, pare che Giulia abbia dichiarato di stimare molto Chiara Ferragni.

Giulia Valentina. Fonte: Instagram

Dopo la storia con Fedez, si è vociferato di una relazione con il calciatore Sami Khedira, voce smentita dalla stessa influencer. Giulia sembra essere molto riservata per quanto riguarda la vita sentimentale e, dopo la fine della storia con Fedez, non ha mai reso note le sue relazioni.

I giornali di gossip sono spesso alla ricerca di indizi su un presunto fidanzato, parlando recentemente di un “misterioso Filippo”, ma non ci sono ancora mai state conferme da parte dell’influencer.

La carriera di Giulia Valentina: Instagram, YouTube e TV

Giulia Valentina ha ormai una carriera avviata come influencer su Instagram, dove è seguita da quasi 900.000 follower. Il suo esordio al grande pubblico risale però al 2014, quando ha recitato nel videoclip del brano Magnifico, di Fedez.

Giulia al pubblico è piaciuta molto ed è stata ingaggiata anche per il video di L’Amore è Eternit e per il web reality Zedef Chronicles. Nel 2015 lei e Fedez hanno posato insieme per un’apprezzatissima campagna pubblicitaria di Sisley.

Dopo la fine della storia con il rapper, Giulia Valentina ha proseguito la sua strada nel mondo dello spettacolo, conducendo nel 2016 la prima edizione di Fan Caraoke al fianco di Giampaolo Morelli. Nei due anni successivi è stata scelta come spoksperson per annunciare gli artisti italiani all’Eurovision Song Contest.

Sul suo canale YouTube, Giulia Valentina impartisce brevi lezioni di inglese in modo divertente

Oggi, oltre ad essere Influencer su Instagram, Giulia Valentina ha anche un canale YouTube, dove impartisce in modo divertente lezioni di inglese con le sue pillole di Magic English e i suoi TGIG. Ai TGIG Chit Chat hanno preso parte anche alcuni ospiti noti come ad esempio l’Estetista Cinica, Tommaso Zorzi, gli influencer Paolo Stella e Tess Masazza.

Curiosità sull’influencer: tra l’amore per la stand up comedy, gli animali e il caffè sospeso

Avendo frequentato la scuola americana, l’influencer torinese è praticamente madrelingua inglese. È vegetariana fin dai tempi del liceo e ama davvero molto gli animali.

Ha due chihuahua che si chiamano Guè, diminutivo di Gue Pequegno, e Chew, diminutivo di Chewbecca.

Giulia Valentina ha due chihuahua: Gué e Chew

L’influencer, che pubblica anche diverse foto senza trucco, è una bellezza acqua e sapone, priva anche di tatuaggi, che ha dichiarato di non amare particolarmente. Giulia è legata da una profonda e sincera amicizia alla modella Paola Turani, di cui è stata anche testimone di nozze, e all’influencer italo-francese Tess Masazza.

Da sinistra: Paola Turani, Giulia Valentina, Tess Masazza, Manuel Bifari

Appassionata di stand up comedy, pare che Giulia si ispiri proprio a questo genere per le sue story su Instagram, che risultano ironiche e irriverenti.

Sempre sui social propone iniziative coinvolgenti per i suoi follower. Tra queste è nota quella del caffè sospeso, antica tradizione napoletana per la quale è previsto che si paghino due caffè, ma che se ne beva solo uno, lasciando l’altro al cliente successivo o a chi non può permettersi di pagarlo.

Sullo stesso stile, a settembre 2020 ha proposto l’iniziativa “biglietto sospeso”; tra il 19 e il 20 settembre 2020, visualizzando le storie Instagram di Giulia Valentina, era possibile fare lo screenshot di un invito da mostrare all’ingresso del Museo Poldi Pezzoli a Milano, e aggiudicarsi uno dei 100 biglietti lasciati in sospeso da Giulia per poter visitare la mostra “MEMOS.

A proposito della moda in questo millennio”.

Approfondisci

TUTTO su Fedez

Fedez, molto più di un rapper: biografia e curiosità sul cantante