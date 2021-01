Le cose si fanno sempre più difficili nella Casa del Grande Fratello vip. Manca poco più di un mese alla finale e i giochi si stanno facendo duri per i concorrenti che cominciano a discutere di finalisti, di esclusi e di nomination. Proprio di questo stava parlando il “golden trio” quando una frase di Stefania Orlando ha scatenato le lacrime di Maria Teresa Ruta.

Finalisti e grandi esclusi: le parole di Zorzi, Orlando e Ruta

Al momento al voto ci sono Andrea Zelletta e Pierpalo Pretelli e al pubblico spetta decidere chi dei due si meriti di più la finale.

Certo, all’interno della Casa si può discutere ed è questo che fa il gruppo più apprezzato della Casa. La Ruta sostiene che la finale se la meriti di più Pierpaolo, mentre Zorzi e Stefania Orlando sostengono Andrea Zelletta. Il “comodino” come è stato soprannominato in queste edizione, dopo un inizio un po’ ai margini, ha conquistato il cuore del pubblico ed evidentemente anche di molti partecipanti. “Andrea si è chiuso per arrivare in finale“, sostiene la Ruta. Mentre Tommaso e Stefania sostengono l’esatto opposto: “A me sembra il contrario… Non vorrei farmi un’idea sbagliata, ma mi sembra che tu abbia fatto una scelta un po’ alla Dayane.

Mi sembra tutto molto strano“, replica Stefania che in realtà sospetta che l’amica sostenga Pierpaolo sicura che lui non la voterà. La strategia, naturalmente, è sempre ammessa in questo gioco, ma i concorrenti non amano molto ammettere le scelte che ne conseguono.

Le lacrime della Ruta

L’insinuazione della Orlando spiazza la Ruta che abbandona il trio per andare a rintanarsi in camera, delusa e offesa.

I due finiscono per inseguirla in camera dove la conduttrice tenta subito di spiegarsi: “Quella cosa che hai detto Stefania, mi ha offeso. Mi hai offeso moltissimo. Te lo dico subito così poi non vedi che ho il muso“. E ancora: “Pensi che io mi pari le ch***pe perché c’è anche il voto di Giulia. Tu pensi che io possa pensare a una cosa simile. Secondo te mi metto contro voi due, a cui voglio bene“. Stefania Orlando la abbraccia e cerca di rifare subito pace: “Potevi dire che mi sto sbagliando.

Si parlava, non ti puoi offendere. Ti chiedo scusa se ti sei offesa, ma io non volevo offenderti“.

