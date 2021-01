C’è chi ancora con malinconica nostalgia non ha dimenticato quella funzione di Instagram che qualche anno fa permetteva di andare a farsi propriamente i fatti degli altri. Una funzione che permetteva di sbirciare senza troppi problemi l’agire degli altri. Tolta la funzione tuttavia è ancora possibile “beccare” qualche like sospetto qua e là, avendo però molta più fortuna e meno “metodo” nell’osservare i diretti interessati.

A tal proposito, sembra che proprio ciò sia accaduto a Matteo Salvini, “beccato” a mettere qualche like “di troppo”, per le malelingue” ad un altro volto noto della televisione, Selvaggia Roma.

Salvini e i like a Selvaggia Roma

Proprio così vien da dire che il leader della Lega sia stato “socialmente” rapito dal fascino dell’ex Isola dei Famosi e ora anche ex Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma. A farlo notare al principio è stato qualche utente che ha scorto più di un like su Instagram di Matteo Salvini alla bella Selvaggia Roma. E poi un altro, e un altro, e un altro ancora. Si è aperta così una vera e propria sessione di costante monitoraggio dei like al di sotto dei post dell’ex dei reality di Mediaset.

E i like di Salvini presenti, non sono mancati.

Alcuni like di Matteo Salvini ai post di Selvaggia Roma. Fonte: Instagram

Lo scambio “infiamma” i social

Gli occhi rimangono dunque puntati al momento sui post della Roma, recentemente uscita dalla casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip. Che sia semplice stima o un cedere davanti ad un belvedere? Non è dato sapere. Sembra impossibile da ipotizzare che tra i due possa esserci qualcosa di più che una semplicissima simpatia “social”, oltretutto ricambiata.

Pare infatti che anche sul profilo di Salvini sia infatti apparso qualche like della bella romana. E anche in questo caso nulla fa pensare a qualcosa di più che ad una reciproca stima a colpi di post.

