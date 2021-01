Una giovane coppia ha perso la vita precipitando da un dirupo a Colle Vareno, località montana nel bresciano. Ad assistere alla tragedia la figlia di 5 anni e due amici della coppia, che hanno immediatamente allertato le squadre di soccorso.

Colle Vareno, coppia precipita da un dirupo

Come riportano le fonti locali, la zona dove hanno perso la vita Fabrizio Martino, 40 anni, e Valeria Coletta, 35 anni, coppia di Milano, si trova nei pressi di Passo della Presolana, tra Bergamo e Brescia. I due si sarebbero trovati a Colle Vareno per un’escursione insieme alla figlia di 5 anni e a due amici, presenti nel momento della tragedia.

Secondo le prime ricostruzioni del Soccorso Alpino, si sarebbero trovati su un percorso adiacente a canale ghiacciato verso Castel Orsetto, su cui la donna sarebbe scivolata. Martino sarebbe poi precipitato dal dirupo di 200 metri nel tentativo di salvarla. Sono immediatamente intervenuti sul posto i soccorsi, tra cui Vigili del Fuoco, Carabinieri, il Soccorso Alpino e un elicottero dell’agenzia sanitaria d’urgenza di Brescia.

I soccorsi a Colle Vareno. Fonte: Vigili del Fuoco

Sgomento nella comunità

La notizia ha colpito duramente gli abitanti della zona.

Molti riportano le cattive condizioni in cui si trova il sentiero battuto dalla coppia, anche a causa delle pesanti nevicate.

Sempre sulle Orobie, nella parte opposta, nel lecchese, un escursionista 22enne di Monza è precipitato su una lastra ghiacciata mentre cercava di raggiungere la Grignetta. Il giovane ha riportato diverse ferite, e sarebbe ora ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Sant’Anna di Como.

L’allerta ghiaccio

Come indicato dal bollettino neve di Arpa Lombardia, il pericolo del ghiaccio è particolarmente marcato in questi giorni: “Su molti pendii ripidi oltre il limite del bosco in presenza dei nuovi lastroni sarà possibile provocare distacchi di medie e grandi dimensioni anche con debole sovraccarico“.

In particolare su Orobie, Adamello e Retiche c’è un marcato pericolo valanghe.