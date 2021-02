Uno show “di cattivo gusto”, potrebbe essere questo il riassunto dei commenti a margine dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda che arrivano da parte della nota influencer, ex Uomini e Donne ed ex GF Vip, Giulia De Lellis.

Giulia De Lellis contro il GF Vip

Qualcosa, dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, non è stato particolarmente gradito dalla nota influencer Giulia De Lellis che come milioni di italiana, da casa, si stava godendo lo spettacolo comodamente dal divano. Qualcosa che l’ha “infastidita a tal punto” da volersi sfogare su Instagram commentando in diretta la puntata.

Parole di forte rimprovero quelle della De Lellis a cui non è affatto piaciuto quanto accaduto in studio tra Alfonso Signorini, Pierpaolo Pretelli (dichiarato secondo finalista ufficiale di questa lunga edizione del reality) e, ancora una volta, Elisabetta Gregoraci.

Lo sfogo della De Lellis sullo show Signorini – Gregoraci – Pretelli

Sebbene ormai i “Gregorelli” non esistano più – e sotto plurimi punti di vista non siano mai esistiti – sembra ci sia infatti una marcata tendenza, da parte di Alfonso Signorini, a fargli esistere di tanto in tanto, puntata dopo puntata.

Un modo come un altro per rendere sicuramente più piccante lo “show” e per accattivare un po’ le dinamiche. Ciò però non è piaciuto alla De Lellis che lo ha trovato, peraltro, molto poco carino nei confronti di Giulia Salemi, attuale “compagna” di Pretelli nella casa.

Lo sfogo di Giulia De Lellis nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Fonte: Instagram

“Ma che cose brutte, tristi“

“Io non seguo molto, ma se accendo e trovo una scena simile rimango veramente scioccata.

Ma che cose brutte, tristi…” – ha commentato la De Lellis – Che tristezza solo questo! Ma lasciassero stare questi due ragazzi fare ciò che sentono! Non vedo il senso di tutta questa invadenza! Ok le dinamiche televisive ma fino ad un certo punto perché poi risultano fuori luogo e imbarazzante“. In particolare pare che a non piacere alla De Lellis siano state le parole di Alfonso Signorini rivolte ai “Gregorelli” come: “Giulia oggi non c’è“, come a insinuare che l’assenza della “compagna” autorizzasse Pretelli a rivolgersi a Elisabetta in quei termini ormai superati e archiviati.

Un teatrino che insomma, oltre a non essere stato ben digerito dal pubblico, stanco di questo continuo trascinarsi della “love-story” a tutti i costi, non sia stato preso bene nemmeno dagli addetti ai lavori tv.

