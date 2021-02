Venerdì sera è andata in onda la prima puntata de Il cantante mascherato di Milly Carlucci. 9 maschere in gara, una già scoperta durante la prima puntata. L’esperienza del baby alieno è terminata alla fine della prima puntata, quando la maschera ha deciso di ritirarsi prematuramente dalla gara. Dentro la maschera c’erano, in debito di ossigeno, i Ricchi e poveri. E allora… chi si nasconde dietro le altre maschere?

Le maschere e i vip nascosti

Una delle maschere che più hanno colpito il pubblico è quella della Tigre azzurra. Il pubblico da casa commenta sui social nel tentativo di scoprire chi si nasconde dietro la maschera più regale di questa edizione e la maggior parte sembra indirizzata sul nome di Luca Ward.

A seguire molti fanno il nome di Massimo Lopez, e qualcuno anche quello di De Sica. Per ora siamo molto lontani da scoprire ufficialmente chi ci nasconda.

Attesissima la maschera della Giraffa che sembra nascondere una persona bassa e forse non giovanissima. Questo è il primo identikit venuto fuori anche dai giudici del programma. La voce però sembra aver confuso le idee a tanti: Milena Vukotic è il nome più gettonato, ma qualcuno fa anche quello di Loretta Goggi.

La maschera della pecorella sembra essere invece quella su cui il pubblico ha pochi dubbi. Bella in rosa, dietro la pecorella si nasconderebbe Francesca Fialdini. Per esserne certi, però, bisogna attendere almeno il prossimo venerdì e chissà che la sua esibizioni non ribalti l’ipotesi iniziale.

Per la maschera del pappagallo c’è almeno una certezza: sembra che dietro ci sia nascosto un vip, figlio d’arte. Per il momento poche certezza, mentre molti fanno il nome di Alessandro Gassman e Christian De Sica.

A sorpresa è uscito anche il nome di Alessandro Prezioni, ma almeno per il momento sembra essere una delle maschere più enigmatiche di questa edizione.

La maschera del gatto sembra aver conquistato tutti sulle note di Smooth criminal. Ma chi è il vip nascosto? Un giovane sembra nascondersi dietro lo sguardo felino del gatto: Diodato? Clementino? Sono solo due dei nomi che circolano, mentre qualcuno pensa al cantante Virginio.

Una donna sembra nascondersi dietro le grandi ali della farfalla.

Il pubblico in studio nella serata di venerdì sembrava propendere per Belen, ma il pubblico da casa si mostra in totale disaccordo e anzi, propende per altri due nomi, quello di Anna Tatangelo e quello di Serena Autieri.

Tra le maschere più suggestive di questa edizione c’è quella del lupo. In studio si fa il nome di Gigi D’Alessio, mentre il pubblico a casa sembra in totale disaccordo. In moltissimi, tra cui Francesco Facchinetti, fanno il nome di Riccardo Fogli, mentre altri quello di Gabriele Cirilli, che nelle imitazioni è molto molto gettonato.

Per moltissimi, almeno sui social, non ci sono dubbi: dietro la maschera dell’orsetto c’è Lorenzo Branchetti.

Certezze per ora non ce ne sono, anche se altri fanno il nome di Enzo Miccio. In studio si fa il nome di Valentino Rossi, ma in molti dubitano che il super campione sia uno dei protagonisti del programma di Milly Carlucci.

In ogni caso non resta che attendere: ad ogni puntata scopriremo una nuova maschera e forse qualcuno potrà festeggiare e dire di aver indovinato.

