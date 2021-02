La prima settimana di febbraio si apre con tempo nuvoloso e perturbazioni, come il weekend appena passato. Nei giorni successivi, invece, da martedì alla fine della settimana, l’Italia sarà colpita da un anticiclone, che porterà un tempo generalmente più asciutto. Il prossimo weekend, invece, potrebbe nuovamente essere attraversato dal maltempo, ma con temperature che rimangono sopra la media.

Anticiclone di febbraio

Al nord e al centro Italia il tempo rimane variabile, tendenzialmente velato, nell’arco di tutta la settimana. Durante il weekend, soprattutto nella giornata di domenica 8, il protagonista sarà il maltempo, che porterà piogge, in particolare nel nord.

Nel sud Italia, come al nord, la settimana si apre con nuvolosità diffuse, che causano anche qualche precipitazione lieve. Da mercoledì in poi il tempo subirà un’inversione: sarà il sole a illuminare le giornate, coperto solo da qualche velatura. Nel weekend il tempo sarà variabile, con qualche pioggia nelle isole e venti molto forti.

Come sostengono gli esperti del CentroMeteoItaliano.it, in generale le temperature sono in rialzo, fino a 6/8 gradi sopra la media.

Milano e Roma

A Milano il tempo rimarrà nuvoloso tutta la settimana.

Da mercoledì inizieranno a scendere lievi precipitazioni, che aumenteranno col passare dei giorni, fino a domenica, quando, nuovamente, le piogge si diraderanno.

Nella capitale, invece, si prevede una settimana serena, con qualche velatura. A partire da venerdì le nuvole inizieranno a portare il maltempo, che segnerà il weekend nella città di Roma.

Fonte meteo: www.centrometeoitaliano.it