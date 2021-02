A Houston, in Texas, un corriere di Amazon ha salvato la vita a un bimbo di soli 5 mesi, abbandonato sul ciglio della strada dal ladro che aveva rubato l’auto in cui si trovava.

Ladro d’auto abbandona il bebè a bordo

Si chiama Juan Carlos Flores il corriere che la mattina del 25 gennaio, scorgendo un seggiolino abbandonato con a bordo un bambino di soli 5 mesi, ha prestato immediato soccorso al piccolo.



Juan, che in quel momento stava effettuando delle consegne in zona, ha raccontato alle emittenti televisive statunitensi il suo sconcerto: “Quando ho visto il bambino avrei voluto piangere.

Non è possibile che un bambino venga abbandonato sul ciglio della strada tutto solo“.



Dalle videocamere di sorveglianza la polizia locale è riuscita a ricostruire i fatti. Il piccolo si trovava a bordo del mezzo quando il ladro ha estratto il seggiolino dall’auto per collocarlo sul marciapiede e mettere prontamente in moto, lasciando il piccolo in mezzo alla strada per ben 22 minuti, durante i quali nessuna delle 6 vetture passate prima di Juan si è fermata per soccorrere il minore.

Una consegna a lieto fine

Arrivato sul posto, il corriere ha chiesto aiuto al vicinato e si è preso cura del bambino fino al momento in cui è arrivata la polizia insieme alla madre che, in lacrime, ha cercato di ricostruire la dinamica del fatto, raccontando di essersi allontanata un istante per controllare di aver chiuso a chiave la porta d’ingresso.



Una consegna straordinaria andata a buon fine per il corriere Juan Carlos Flores che, nonostante lo spavento, ha dichiarato ad ABC News che questa eroica esperienza è stata “la cosa più bella che mi sia mai capitata a lavoro“.