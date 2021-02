Lutto nella città di Montebelluna, in Veneto, per la morte di Pierpaolo De Bortoli, personal trainer del governatore Luca Zaia e istruttore noto per la sua lunga e intensa attività in palestra. Il presidente della Regione ha affidato un ricordo dell’amico al Gazzettino, dopo il dramma che ha colpito la famiglia e l’intera comunità.

Morto a 51 anni l’ex personal trainer di Luca Zaia

La notizia della morte del personal trainer Pierpaolo De Bortoli ha colpito profondamente il governatore del Veneto Luca Zaia. 51 anni, volto noto della palestra Dorian Gray di Maser (Treviso) e un passato da body builder, De Bortoli ha avuto tra i suoi allievi anche il presidente della Regione, che ha commentato l’accaduto ai microfoni del Gazzettino.

Per molto tempo, riporta il quotidiano, De Bortoli ha seguito personalmente Zaia in palestra, e sui social, tra le foto che documentano la sua passione per quel lavoro, anche uno scatto insieme al presidente del Veneto.

“Ci siamo conosciuti in palestra a San Vendemiano. E fino a poco fa, diciamo fino alla fine del 2018, era lui a seguirmi nei miei allenamenti“, ha ricordato Zaia, sottolineando la gentilezza e la disponibilità del suo ex istruttore.

Stroncato da un male incurabile

“Un fulmine a ciel sereno”. Così Luca Zaia ha definito la notizia della scomparsa del 51enne, suo coetaneo, sottolineando l’inaspettato epilogo repentino. “Non me lo aspettavo, nessuno poteva immaginare“, ha proseguito nel suo ricordo di Pierpaolo De Bortoli, stroncato in poco tempo da una grave malattia. Un male incurabile, riportano le cronache locali, che lo avrebbe strappato all’affetto dei suoi cari nel giro di pochi mesi.

Pier De Bortoli, come era noto su Facebook, lascia la moglie e una bimba, e Zaia ha voluto dedicare alla famiglia un messaggio speciale: “Sono vicino alla moglie, alla loro bambina e anche a sua madre, già vedova.

Pierpaolo era il suo unico figlio. Una tragedia, una di quella notizie che ti fanno pensare. Non posso fare altro che far arrivare a tutti le mie condoglianze“.