A febbraio, le notizie sugli amori che decollano sono un grande classico: questa volta, però, riguardano una coppia fino a qualche anno fa rimasta segreta e presto pronta a convolare a nozze. Il settimanale DiPiù avrebbe scoperto le pubblicazioni di matrimonio di Fiorella Mannoia e del compagno Carlo Di Francesco. Una rivelazione inaspettata, soprattutto dopo le dichiarazioni della Mannoia, che ha sempre ritenuto il matrimonio non una priorità.

Chi è Carlo Di Francesco: età e studi

Originario di Avezzano, in provincia de L’Aquila, Carlo Di Francesco, classe 1980, è un polistrumentista, specializzato nelle percussioni.

Passione nata sin da giovanissimo, anche grazie a suo padre. A segnare la svolta è stata, tuttavia, l’esperienza vissuta a Cuba appena 18enne: nell’isola caraibica ha studiato percussioni afro-cubane all’Instituto Superior de Arte. L’amore per la musica è di famiglia: oltre al padre, Francesco condivide la sua passione con il fratello gemello, Matteo, con cui ha formato qualche anno fa la band Bata-rumba. Quella di Carlo non è però solo una passione: l’esperienza e gli studi lo hanno portato a trasformare la musica in lavoro.

Le collaborazioni e il lavoro ad Amici

Da buon musicista, Carlo Di Francesco non ha mai rinunciato ai live affiancando musicisti del calibro di Alex Britti, Edoardo Bennato e Ornella Vanoni.

Produttore, Di Francesco si è fatto conoscere vestendo i panni di professore di canto nella tredicesima edizione del fortunato talent Amici di Maria De Filippi.

La relazione con Fiorella Mannoia

Nonostante la natura di musicista lo spinga verso le luci dei palchi, Di Francesco non ama i riflettori puntati sulla vita privata. Lo stesso vale per la compagna e (a quanto pare) futura sposa, Fiorella Mannoia.

I due, con 26 anni di differenza alle spalle, avrebbero tenuto nascosta la loro storia per ben 10 anni. Legati dal 2007, hanno rivelato la vicinanza sentimentale solo nel 2017 e prima foto pubblica insieme risale a un viaggio a New York del 2018. Proprio dopo l’uscita allo scoperto della relazione con Di Francesco, la Mannoia aveva rilasciato un’intervista a VanityFair dicendo: “Siamo aperti, non chiusi. Per questo forse non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai“.

Il primo scatto di Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco insieme

La differenza d’età e il matrimonio

E a proposito della differenza d’età, nell’intervista Fiorella Mannoia aveva aggiunto: ” (Dopo i 60 anni, NdR) le forze non sono più le stesse. Ma l’importante è non straziarsene. Giocare sempre. La vecchiaia è faccenda di corpo, di muscoli. Per il resto è un’invenzione. La vecchiaia non esiste“. Fiorella ha sempre ammesso di sentirsi molto amata ma, come riporta il Corriere della Sera, sul matrimonio aveva detto: “Non l’ho mai ritenuta una priorità. Le coppie devono stare assieme finché c’è amore“.

A quanto rivelato da DiPiù, però, la cantante sembra aver cambiato idea e così il 2021 potrebbe unire in matrimonio una coppia già ben salda.

