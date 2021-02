Ivana Spagna è stata ieri ospite in studio nel programma pomeridiano di Serena Bortone Oggi è un altro giorno. Tra i vari aneddoti legati alla sua carriera, ha svelato alcune pagine dolorose come il matrimonio durato 1 settimana e il dramma dell’aborto.

La carriera

Nata a Valeggio sul Mincio nel 1954, raggiunge il successo a metà anni 80 con le hit che ancora oggi riecheggiano nelle nostre orecchie: Easy Lady e Call me. Nell’autunno del 1994 viene scelta da Elton John per incidere la versione italiana de Circle of Life, colonna sonora de Il Re Leone.

L’anno successivo è la volta di Sanremo: con il brano Gente come noi conquista il terzo posto. Furono molti i dischi di successo e le tournée da tutto esaurito, senza contare le collaborazioni con artisti del calibro di Sergio Endrigo, Mario Lavezzi, Ron, Loredana Bertè e molti altri.

Un matrimonio sfortunato

La cantante, durante l’intervista, ha raccontato vari aneddoti legati alla carriera , ma anche alla vita privata come il matrimonio lampo con Patrick Debort. Debort, modello e arrangiatore francese, conobbe la Spagna sul finire degli anni 80 e tra i due sarebbe scattata la scintilla.

Qualche anno più tardi, nel 1992 i due decidono di sposarsi a Las Vegas, ma il matrimonio dura una settimana: “Quando mi sono sposata ci ho creduto, ma è durata pochissimo perché mi sono accorta di aver fatto un grande errore.” Un sensitivo tempo prima le aveva detto che il matrimonio avrebbe avuto vita breve: la cantante in più occasioni ha affermato di aver avuto esperienze legate al paranormale e all’aldilà.

L’aborto durante il tour

Un’altra pagina dolorosa riguarda l’aborto: la cantante ha dichiarato di aver avuto un aborto spontaneo durante un tour.

Nel corso di un intervista rilasciata a Vanity Fair qualche anno fa dichiarò: “Una volta, all’inizio degli anni novanta, sono rimasta incinta e ho avuto un aborto spontaneo verso i tre mesi e mezzo, durante un tour. Però devo dirle anche un’altra cosa: non ero contenta di aspettare un bambino. La mia relazione con quello che sarebbe diventato il padre era in crisi da tempo.”

Approfondisci:

Ivana Spagna e il naso troppo grande: “Mi stava rovinando l’esistenza”

Ivana Spagna scoppia a piangere in diretta: “Non lo sapevo”

Ivana Spagna a un passo dal suicidio: a salvarla fu il suo gatto