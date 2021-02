Laura Pausini sta vivendo un momento di immensa gioia professionale: ha infatti ricevuto un grande riconoscimento con la nomination ai Golden Globe Awards 2021 per la canzone Io Sì (Seen), che è stata utilizzata nel film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti. La nomination è per la miglior canzone originale.

La cantante è rimasta molto colpita dalla nomination (un traguardo prestigioso per qualunque cantante) ed ha voluto raccontare le sue emozioni sui social.

La nomination: la canzone Io Sì (Seen)

Sono ben due i post che Laura Pausini ha dedicato alla nomination: nel primo condivide il foglio in cui vengono mostrate le nomination ufficiali (o parte di esse), in cui il suo nome compare nella sezione “testi” insieme a quelli di Diane Warren e Niccolò Agliardi, co-autori della canzone.

Nella captino del copy la Pausini spiega perché ha creduto così tanto nella canzone: “Ricordo la prima volta che ho sentito il pezzo quando Diane me l’ha proposto. Ho sentito una connessione con quelle note, un legame immediato che quando scatta ti fa capire che sta succedendo qualcosa di speciale.

Ho creduto fin da subito in questo brano, in questo film e nel messaggio che entrambi portano e ho voluto lavorare personalmente al testo in italiano insieme a Niccolo’ Agliardi per trasmetterne integralmente lo spirito”.

In un secondo post sull’argomento, appare in un breve video dedicato ai suoi fan a livello internazionale e spiega, in diverse lingue, la sua emozione del momento: “Ragazzi che botta oggi!!! Mi sto riprendendo solo ora…grazie ancora per la nomination ai golden globes 2021“.

Laura Pausini: quanti premi ha vinto nella sua carriera?

Laura Pausini non è nuova ai riconoscimenti nella sua lunga e prolifica carriera: per ben due volte ha infatti vinto il Festival di Sanremo, per 4 volte ha ricevuto un premio al Festivalbar ed ha conquistano ben 7 Telegatti.

La sua fama e bravura non è stata riconosciuta solo in Italia: ha vinto 6 World Music Awards, 4 Latin Grammy Awards e -forse come premio più importante- un Grammy Award nel 2006.

Approfondisci:

Tutto su Laura Pausini

Laura Pausini e quella malattia che le ha tolto la voce: “Un vero trauma”