Ormai non c’è più nessuno che non sappia della partecipazione dei Ricchi e Poveri al programma di Milly Carlucci Il cantante Mascherato. Il gruppo, costretto dentro la maschera del Baby alieno, si è ritirato al termine della prima puntata, ma tornerà questa sera con un nuovo cantante al suo interno. Le cose, però, potrebbero non essere andate esattamente come si pensa.

Ricchi e poveri e la verità sul Baby alieno

Alberto Dandolo pubblica su Oggi una indiscrezione proprio sulla prima puntata del programma della Carlucci. Secondo il giornalista la partecipazione dei Ricchi e poveri allo show era effettivamente prevista per una e una sola puntata.

Quindi il ritiro del gruppo durante la diretta di venerdì scorso, sarebbe stata una cosa non improvvisata. “Un modo per lanciare lo show del venerdì, prima dello sbarco al sabato sera di Rai1 per uno speciale evento condotto da Carlo Conti? Ah saperlo…“, si legge. Ci sono ancora dei dubbi, insomma, ma se fosse tutta una strategia in ogni caso sarebbe stata vincente. Per una settimana tutti hanno parlato della trasmissione, dei Ricchi e poveri e anche della maschera del Baby Alieno.

Chissà quindi cosa accadrà questa sera.

Le maschere e il totonomi

Le maschere

Nove celebrità saranno nascoste dietro una maschera anche questa sera. Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Caterina Balivo e Costantino della Gherardesca sono la giuria a caccia dei talenti dietro la maschera. L’orsetto, la pecorella, il baby alieno, il lupo, il pappagallo, la farfalla, la giraffa, la tigre azzurra e il gatto tornano a cantare questa sera, ma prima lo spareggio tra la pecorella e baby alieno e quindi, a breve, qualcuno verrà smascherato.

