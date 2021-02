Penultimo appuntamento con Mina Settembre quello di stasera su Rai 1. Su Rai 3 Fabio Fazio è riuscito ad aggiudicarsi un ospite senza eguali per il suo Che Tempo Che Fa. Su Canale 5 un’altra serata dedicata al gossip e a tutti i fatti più rilevanti dal mondo della tv e dello spettacolo con Barbara D’Urso. Ma cos’altro ci aspetta stasera in tv? Scopriamolo insieme leggendo tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Anche questa domenica su Rai 1 andranno in onda 2 nuovi episodi della fortunata fiction Mina Settembre.

Questo è il penultimo appuntamento con le vicende dell’assistente sociale napoletana interpretata da Serena Rossi.

Su Rai 2 andrà in onda un episodio della serie 9-1-1 intitolato La storia di Conseguenze. Alle 21.50 invece comincia la messa in onda di una nuova serie intitolata 9-1-1: Lone Star, della quale sarà trasmesso il 1º episodio della 1ª stagione. A seguire La Domenica Sportiva.

Su Rai 3, a partire dalle 20.00, ci aspetta il consueto appuntamento con Che Tempo Che Fa. Questa volta Fabio Fazio si è superato e da qualche giorno su Twitter è già stato fatto il nome dell’ospite più importante della serata: il 44º Presidente degli Stati Uniti Barack Obama.

I programmi in onda su Mediaset

Su Rete 4 va in onda Sobibor – La grande fuga. Il film in prima tv racconta la storia dei prigionieri nel campo di sterminio di Sobibor in Polonia che, nel 1943, organizzarono una rivolta per tentare la fuga dal loro tragico destino.

Questa su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso.

Su Italia 1 andrà invece in onda il film, in prima visione tv, Deadpool 2, il 2º capitolo del supereroe più dissacrante della Marvel. A seguire Pressing Serie A.

Gli altri

Su La7 va in onda un nuovo appuntamento con Massimo Giletti e il suo programma d’inchiesta Non è l’Arena.

Iniziato la scorsa settimana, su Rai 5 va in onda la 2ª parte del documentario Le linci ed io, ritorno nei boschi. In Russia questi affascinanti felini vengono cacciati e ridotti in cattività per il commercio di pelli o per soddisfare i capricci di chi li vorrebbe come animali domestici.

Gordon Buchanan, regista e divulgatore scozzese specializzato in fauna selvatica, seguirà il biologo russo Victor Lukarevsky nel recupero di 4 linci, nella speranza che possano riappropriarsi del loro istinto e vivere finalmente libere.

Iris propone invece il film con Brad Pitt e Cate Blanchett Il curioso caso di Benjamin Button.

Approfondisci

Live – Non è la D’Urso: Walter Zenga replica sulle accuse mosse dai figli

De Girolamo – Giletti: dopo le foto trash è bufera

‘Preferisco girare nuda piuttosto che indossare una pelliccia’. La campagna della PETA (organizzazione no-profit che sostiene i diritti degli animali) sta dando dei risultati ma c’è ancora molto da fare