Grave lutto per il ballerino e conduttore Stefano De Martino: si è infatti tragicamente spenta la nonna Elisa, più volte nominata e condivisa dal nipote Stefano sui proprio account social. La donna, infatti, era diventata una sorta di beniamina per i fan di De Martino. Stando a quanto riportano le fonti, la morte di nonna Elisa è dovuta ad un tragico incidente domestico.

Morta la nonna di Stefano De Martino

Ore tristi per uno dei volti dello spettacolo più amato dagli italiani, Stefano De Martino. Non viene riportato al momento esattamente quando, ma la notizia è che è morta la nonna del ballerino e conduttore, Elisa.

La donna aveva 85 anni e, stando a quanto riporta Napoli Today, la sua morte sarebbe occorsa dopo una tragica caduta in casa: la nonna di De Martino sarebbe anche stata soccorsa, ma inutilmente.

Sempre il quotidiano locale ha riferito che i funerali per nonna Elisa si terranno nella giornata di sabato 6 febbraio, presso la chiesa dello Spirito Santo di Torre Annunziata. Un elemento, questo, che fa pensare che la sua morte sia arrivata non oggi, ma nei giorni scorsi.

Stefano De Martino assieme a nonna Elisa

Stefano De Martino e nonna Elisa: il rapporto

In queste ore, si sta sottolineando molto come questo sia un grave lutto per Stefano De Martino, particolarmente attaccato a nonna Elisa. Non è stato raro infatti sentire il ballerino e conduttore nominarla nel corso dei suoi programmi o tramite i social: a Natale, aveva pubblicato alcune storie che la vedevano protagonista; nonna Elisa inoltre è apparsa anche nel documentario di Real Time sulla vita di De Martino.

Ancora, De Martino aveva parlato della nonna quando è stato ospite da Fabio Fazio a Che Tempo che fa: “Mia nonna, da quando ho iniziato a fare televisione, mi chiede ‘Ma quando vai da Fazio?’ E io ogni anno invento una scusa diversa. Oggi sono qua“, aveva detto. Per nonna Elisa, quindi, deve essere stata un bella soddisfazione vedere il nipote avere il successo sperato.

I nonni di Stefano De Martino

