Ritorna C’è posta per te, con la quinta puntata. Primo ospite Ciro Immobile e la moglie Jessica, per fare una sorpresa a Elena, rimasta vedova con due figlie giovanissima.

La morte dell’amatissimo marito, Fabrizio, ha trasformato Elena, riportandola a essere quella donna dal carattere di ferro, che non da spazio alle tenerezze, che era prima di incontrare il marito.

La storia di Elena a C’è posta per te

A chiedere l’intervento di Maria De Filippi sono la mamma di Elena, Elisa, e i due fratelli Miriam ed Emilio. I tre hanno raccontato la storia di Elena, la maggiore dei tre fratelli, alla seperazione dei genitori si è presa il peso delle responsabilità essendo presente laddove la mamma non poteva per via del lavoro.

Nel 2011 Elena incontra Fabrizio e con lui, raccontano i fratelli, Elena cambia e ha visto realizzarsi il suo sogno di creare una famiglia felice. “Ti ho vista innamorarti giorno dopo giorno” ha raccontato il fratello, “Tu e Fabrizio vi siete fusi diventando una cosa sola“.

I due si sposano e, con tanta fatica, sono riusciti a costruire quel nido d’amore tanto sognato, prima con la nascita della piccola Elenoire e poi, dopo una fuga d’amore in montagna, l’arrivo di Vittoria che purtroppo, Fabrizio, non ha mai visto.

La morte di Fabrizio

Il dramma è arrivato due anni fa, alla vigilia del matrimonio della sorella di Elena ed Emilio, Miriam. Elena stava organizzando la festa di addio al nubilato per la sorella quando, accorgendosi che lui ancora non arrivava, telefonando a casa scoprì dalla baby-sitter che lui non c’era.

I fratelli di Elena non se lo spiegano ancora, ma lei in quel momento aveva capito tutto: Fabrizio non c’era più, era morto in un incidente, a bordo del suo scooter era stato travolto da un’auto.

Da quel momento, Elena è tornata ad essere la donna di ferro, forte e coraggiosa di prima. È stata lei, ad esempio, a dire alla figlia Elenoire che il papà non c’era più, che era diventata una stellina del cielo, sempre lei a ribadire alla sorella di non annullare il matrimonio, di mantenere la data e persino la canzone del primo ballo, Perfect di Ed Sheeran, la preferita di Elena e Fabrizio.

Il funerale di Fabrizio

È stata sempre Elena ad organizzare il funerale del marito, con freddezza e lucidità, pensando ad ogni piccolo dettaglio. Fabrizio era un fanatico tifoso della Lazio e così Elena ha deciso che sulla bara avrebbe dovuto esserci la bandiera della squadra e palloncini bianco-azzurri.

Anche il nome della secondogenita era stato scelto da Fabrizio, in onore della squadra del cuore. Per questo Elisa, Emilio e Miriam hanno deciso di far incontrare Elena e Ciro Immobile, per onorare la memoria di Fabrizio e dire ad Elena che loro per lei ci saranno sempre.

L’incontro con Ciro Immobile

“Mi hanno parlato tanto di te prima di entrare e, da quello che ho sentito, ho pensato, mi sembra di conoscerla. Mi hai dato l’impressione di essere una persona forte, determinata, con una dignità pazzesca…. devo dire che sei da insegnamento per tutte quelle persone che si abbattono per poco, mentre tu con una dignità immensa hai cercato di superare andando avanti una cosa davvero difficile. Sei da applausi” ha esordito Ciro Immobile conoscendo Elena.

“Quando mi hanno parlato di Fabrizio mi hanno detto che aveva tre amori, te, le bambine e la Lazio, quindi mi sento amato un po’ anche io da Fabrizio.

Sono felice di aver conosciuto te e la tua famiglia, siete bellissimi all’esterno e all’interno“.

“Io penso che Fabrizio viva ogni giorno dentro gli occhi delle vostre bambine, neo loro sorrisi, nei loro profumi e gesti. Voi avete costruito qualcosa di indelebile ed eterno che è stupendo”, “Togliersi l’armatura, piangere (…) non c’è niente di male, siamo umani (…) prenditi del tempo per te” ha aggiunto Jessica che ha regalato ad Elena un pensierino per le sue bambine. La coppia ha anche regalato ad Elena un week end in montagna per poter staccare la spina.

Anche Maria De Filippi ha voluto partecipare, scherzando con Elena le ha detto: “Mi ha fatto piacere conoscerti… So che ti piace il mio prorgramma e che riesci a piangere solo quando lo guardi” poi ha aggiunto: “Però stasera hai tenuto botta vedo“. La conduttrice ha voluto regalare ad Elena uno dei suoi abiti.

