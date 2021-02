Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia che Alda D’Eusanio ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip. La decisione è arrivata per volontà dell’editore, a seguito delle dichiarazioni fatte dalla conduttrice su Laura Pausini.

Secondo quanto trapelato dal tam tam mediatico impazzito sui Social, Alda D’Eusanio non è più nella Casa.

Alda D’Eusanio espulsa dal GF Vip

L’annuncio è arrivato tramite un comunicato ufficiale di Mediaset rilanciato da diverse testate: “Mediaset ha deciso di far espellere con effetto immediato la concorrente Alda D’Eusanio da Grande Fratello Vip.

L’editore si dissocia completamente dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive della concorrente anche riferite a persone non presenti nella Casa” si legge.

Il comunicato continua: “Un comportamento grave e imperdonabile soprattutto alla luce del fatto che Alda D’Eusanio non sia una concorrente estranea al mondo della tv ma una professionista adulta ed esperta a cui certe espresisoni non possono sfuggire“.

“La signora D’Eusanio si dovrà assumere la completa responsabilità delle sue azioni” conclude.

Mediaset fa espellere Alda D’Eusanio da Grande Fratello Vip #GfVip pic.twitter.com/Vrn1eEFuQQ — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) February 6, 2021

Che cosa ha fatto Alda D’Eusanio

Fin da quando è entrata nella Casa Alda D’Eusanio si è trovata al centro di polemiche a causa delle sue esternazioni.

A scatenare la dura decisione dell’editore del Grande Fratello Vip, le parole pronunciate dalla conduttrice riguardanti Laura Pausini e il compagno Paolo Carta. La D’Eusanio ha accusato l’uomo di picchiare la cantante: “Questa c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera… è un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche un figlio, pari la crocchi di botte“.

Le dichiarazioni di Alda D’Eusanio sono avvenute senza fare esplicitamente il nome della Pausini, ma il riferimento era palese, come si vede dal video che gira sui social.

La risposta di Laura Pausini

A quelle parole è seguita la durisima risposta di Laura Pausini che, sul suo profilo ufficiale ha scritto, a nome suo e di Paolo Carta: “Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell’ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva“.

“Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all’interno della nostra famiglia“, il post prosegue con toni durissimi annunciando vie legali in merito: “È una cosa molto grave ed insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci.

I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne”.

Approfondisci:

Tutto sul Grande Fratello Vip