Nel corso del talk sull’Affaire Zenga e figli a Live-Non è la d’Urso, durante l’intervento della prima moglie di Walter Zenga, Elvira Carfagna, Alba Parietti e Riccardo Signoretti hanno iniziato a battibeccare fino a trascendere al punto da essere ripresi da Barbara d’Urso.

Tra i due, come si dice in gergo, sono volati stracci e hanno continuano a punzecchiarsi per tutto il tempo dell’intervento.

Lite tra Alba Parietti e Riccardo Signoretti

Nel parlare con Elvira, Signoretti stava intervenendo insieme a Karina Cascella, ponendo una domanda alla donna in merito al rapporto con Roberta Termali.

A quel punto si è inserita Alba Parietti a difesa di Elvira: “Non mi piace il modo in cui poni la domanda, perché tu la vuoi istigare”.

“Io pongo le domande come voglio” ha risposto seccato Signoretti, “Tu fai le domande come un inquisitore” ha ribattuto ancora Alba, e poi: “Lei è una donna dal carattere meraviglioso”. “Magari falla parlare così anche il pubblico scopre la sua caratteristica, io ho fatto una domanda” ha continuato il direttore, e poi “Certo che anche la tua petulanza è insopportabile” ha detto la showgirl, “Ma parli tu?

” ha subito risposto lui “Certo parlo io perché?” “Perché sei petulante anche tu, facciamo una gara”.

“Io non ho capito perché hai questo atteggiamento nei miei confronti e sincerante io trovo la tua domanda tendenziosa, mal posta le vuoi per forza far dire qualcosa di cattivo”, a quel punto sono intervenute sia Karina Cascella sia la padrona di casa di Barbara d’Urso riportando Signoretti sul suo piano di lavoro, ovvero quello del giornalista e quindi legittimato a fare delle domande.

Signoretti ha spiegato il perché delle sue domande, in merito al rapporto tra Roberta Termali e i figli, anticipando un’intervista all’ex marito della Termali che ha sempre dichiarato che i figli hanno sempre sentito la campana della madre.

La lite riprende

“Poi quando finisce il monologo magari posso parlare” ha ripreso ancora Alba, Signoretti senza scomporsi ha risposto: “Se il problema è apparire, possono pure inquadrare te mentre parlo io”.



“Io ti trovo veramente sgradevole” ha detto Alba Parietti “Eh guarda, non sei simpatica neanche tu” “Sei un grandissimo cafone per come ti poni, a te piace fare pollaio” ha ribattuto ancora la showgirl, “Il pollaio si fa con le galline, altrimenti non potrei farlo”.

“Sei sgradevole, (..) hai un modo di fare che..” stava per concludere Alba interrotta dalla padrona di casa.

Alla fine Barbara d’Urso ha ripreso il controllo della situazione mettendo fine alla lite.

