Andrea Zenga risiede nella Casa del GF Vip da dicembre ma la vita, al di fuori dello studio di Roma, continua ad andare avanti. La sua storica -ormai ex- fidanzata, Alessandra Sgolastra ha infatti trovato un nuovo amore, semi-svelato sui social.

Zenga al GF e i motivi della rottura

Nonostante la storia tra Zenga e Sgolastra, durata circa 5 anni e messa alla prova a Temptation Island, sia finita a marzo dell’anno scorso, il gieffino ha parlato a Mario Ermito della rottura. Andrea, il cui rapporto con Alessandra si era chiuso nel silenzio, aveva scritto sui social poche chiare parole: “Io e Alessandra ci siamo lasciati.

Non c’è stato alcun litigio o altro. Semplicemente è andata così e credo sia stata una decisione giusta presa da entrambi“. Anche all’interno del GF Vip, il figlio dell’ex portiere ha mantenuto il tacito patto di silenzio. Solo a gennaio aveva speso qualche parola sulla rottura, dicendo di essere stato lasciato e non aver trovato nessun’altra che gli facesse battere il cuore come Alessandra. Nemmeno Dayane Mello, con cui c’era stato un bacio, aveva convinto il giovane.

Il nuovo fidanzato di Alessandra

Alessandra Sgolastra, che non si è lasciata andare a particolari dichiarazioni circa la fine dell’amore con Zenga, ha invece mostrato negli ultimi uno scorcio di vita privata. Conclusa l’esperienza di Temptation Island Vip, che aveva fatto emergere diversi problemi nella coppia Sgolastra-Zenga e da cui erano usciti separati, Alessandra aveva deciso di provare un’altra chance alla storia con l’ex fidanzato. Il secondo tentativo è fallito, ma l’influencer marchigiana è ora pronta a voltare pagina. Anche se ancora avvolto da un sottile mistero, la Sgolastra ha postato sulle storie di Instagram una foto in cui la vediamo, mano nella mano, insieme a quello che dovrebbe essere l’attuale compagno.

Il ragazzo ha un nome ma, ad oggi, non un volto: in basso a sinistra si legge il tag “lucaaclementi“. Il profilo di Luca è tenuto privato, quasi a voler incuriosire ancora di più i seguaci di Alessandra.

La storia di Alessandra Sgolastra con il nuovo fidanzato Luca Clementi

Il follower “segreto” di Luca

A far crescere la curiosità è soprattutto un particolare, che i più attenti non si sono fatti sfuggire.

Tra i seguaci di Luca Clementi, ce n’è uno speciale e sospetto: l’ex fidanzato di Alessandra, Andrea Zenga.

