Un vero terno al lotto quello di Massimo Cannoletta, super campione de L’Eredità, che ha ammaliato i telespettatori (e non solo) dello storico quiz di Rai 1. La sua cultura “oceanica“, rubando le parole di Flavio Insinna e la simpatia sono state il mix vincente, e non si parla solo di premi in denaro. Dai più di 80mila followers su Instagram alle numerose ospitate televisive, l’ormai contesissimo Cannoletta è pronto a entrare nel cast di mamma Rai. Piccolo tradimento per Insinna?

L’addio a Insinna

Il pugliese Massimo Cannoletta ha battuto ogni record nei registri de L’Eredità.

Con 51 puntate, 33 ghigliottine (di cui 8 vinte) e 280mila euro in tasca, il concorrente ha sicuramente lasciato un segno indelebile nel programma. Ricordato anche per essere stato l’unico campione ancora in carica a lasciare volontariamente il gioco. Dopo 2 mesi da solo in albergo, da cui usciva solo per registrare le puntate, a dicembre ha deciso, non senza emozione, di abbandonare la nave: “Grazie a tutti, Flavio. Quando questo periodo sarà passato, ti stringerò la mano“, aveva detto salutando lo studio.

Cannoletta amato da tutti

L’ex concorrente de L’Eredità è riuscito a stregare anche i “piani alti” della televisione.

Tiberio Timperi, per esempio, si era augurato che trovasse un posto negli schermi italiani e non è rimasto indifferente nemmeno ad Alberto Matano, che lo ha spesso voluto come ospite e commentatore nel suo programma. I desideri di conduttori e telespettatori sembrano essersi avverati.

Nel cast della Bortone?

Alcune indiscrezioni, che sembrano già essere confermate, vogliono Cannoletta fisso nel cast di Oggi è un altro giorno. A parlarne per primo è LiberoQuotidiano, che scrive: “Il campionissimo dovrebbe entrare in pianta stabile proprio nel cast della Bortone“.

La conduttrice, d’altra parte, pare aver confermato la notizia proprio nella puntata che ospitava Massimo. “Sarà tra noi, negli affetti stabili“, ha detto la Bortone. Flavio Insinna la cui stima e affetto Cannoletta era riuscito a conquistarsi, non ha proferito parola sulla notizia, forse ancora troppo fresca.

Approfondisci:

L’Eredità, Flavio Insinna nella bufera: Federcaccia pronta a denunciarlo, scoppia il caso



L’Eredità, Flavio Insinna e la dedica inaspettata in diretta



L’Eredità, le gaffe più assurde di sempre: le “Brigate Russe” e il Monte Bianco di Sardegna