Alfonso Signorini continua a la sua caccia agli “ex” di Maria Teresa Ruta, o almeno ai suoi flirt. Uno degli ultimi racconti, che hanno tenuto banco a lungo, è quello di lei e Francesco Baccini che hanno seguito insieme un Festival di Sanremo da cui il cantautore era stato escluso.

La verità del figlio di Baccini

A Live non è la d’Urso, la conduttrice Mediaset è decisa a fare chiarezza. La puntata comincia però con il protagonista grande assente. “Voglio spiegare bene al pubblico che mi segue, che noi avevamo annunciato che ci sarebbe stato Francesco Baccini.

Noi annunciamo gli ospiti solo e unicamente dopo avere avuto la conferma scritta dal protagonista, quindi in questo caso da Francesco Baccini e dal suo agente. Quindi era tutto confermato“, spiega la d’Urso. “Poi è sopraggiunta una cosa che adesso non posso dirvi, ma che comprenderete penso nei prossimi giorni, per cui abbiamo invitato il figlio di Francesco Baccini, Michael, che sa la verità perché gliel’ha raccontata il padre“.

Le parole di Michael Baccini

A prendere la parola ora è il figlio di Michael Baccini.

“Quando ho sentito la storia mi sono scandalizzato, così l’ho chiamato per chiedergli spiegazioni e mi ha raccontato tutto“, spiega nel salotto di Live. “Si sono conosciuti a uno spettacolo e si sono visti per due volte a casa sua“, racconta, “La prima volta per fare una sorta di saggio a Guenda e la seconda a vedere il Festival di Sanremo, nell’anno in cui gli avevano scartato una canzone a cui teneva“. Proprio questa seconda è la serata di cui ha parlato Maria Teresa Ruta in diretta al Gf vip.

Il figlio continua il suo racconto: “Dopo aver cenato, hanno cominciato ad abbracciarsi e ci sono state delle effusioni, senza scendere nell’intimità. In quel frangente hanno sentito la porta aprirsi e Francesco ha visto entrare un uomo di cui non si conosce l’identità: ha visto Maria Teresa discuterci e mio padre è andato via“, racconta. In studio chiedono se ci sia stato un bacio, ma Michael non sembra avere una risposta per questa domanda.

