“Ciao papà, stato grande“, così Giuseppe Povia, più noto al pubblico anche solo come Povia, annuncia su Instagram il terribile lutto che ha colpito la sua famiglia. Morto il padre del cantante: l’annuncio con un tenero post su Instagram e una foto rispolverata dai vecchi album d’infanzia.

Morto il padre di Povia: il commosso addio su Instagram

Un vecchio, vecchissimo scatto che ritrae padre e figlio, allora ancora un piccolo bimbo: così Povia, noto cantante italiano, ha voluto salutare per l’ultima volta il padre recentemente scomparso per cause che non sono state rese note.

“Mi hai insegnato ironia, schiettezza e voglia di fare“, scrive Povia al principio del post dopo il quale sottolinea come dopo quella volta che vinse il Festival di Sanremo, nel lontano 2006 grazie alla nota canzone Vorrei avere il becco, decise di dedicare quella vittoria proprio al padre.

Il tenero scatto insieme: “Sono sempre il tuo bimbo con le dita in bocca“

“Quando ho vinto Sanremo mi hanno chiesto: ‘chi è il tuo mito?’ ho detto: ‘mio padre’. Non ti dico ‘riposa in pace’ perché dicevi che nella vita eterna non ci si riposa, si vive nella gioia e nella luce, eri troppo avanti“, scrive sempre Povia.

E in ultimo, un dolcissimo e commosso addio al padre: “Sono sempre il tuo bimbo con le dita in bocca che tenevi stretto. Eri un uomo tanto buono… buon paradiso Papà“.

Tantissimi i messaggi di condoglianze e conforto che sono arrivati a ristorare l’animo del cantante al di sotto del suo post.

