Non è la prima volta che Valentina Ferragni, sorella della nota influencer Chiara, viene presa di mira da follower un po’ troppo curiosi. Le sue risposte, sempre cariche di ironia, hanno quietato i commenti non del tutto educati. Questa volta, però, ha rivelato ai fan di avere alcuni problemi di salute.

Valentina Ferragni incinta? Il post della discordia

Lo scorcio di Firenze sembra non aver colto l’interesse dei fan di Valentina. Nel breve video, che la ritrae abbracciata al fidanzato Luca Vezil, sul davanzale di una finestra e con alle spalle il Duomo ha scatenato domande a dir poco indiscrete nello spazio dedicato ai commenti.

Il gesto di Vezil, con le mani cinte sul ventre della Ferragni, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Numerosissime le richieste di spiegazioni, “Sei incinta?” è il commento più presente sotto il post. Valentina ha riservato alcune risposte ai diretti interessati, spiegando anche scherzosamente di non essere in dolce attesa. Ma affinché il messaggio sia chiaro, continua la sua lunga e articolata risposta nelle storie del social.

La risposta di Valentina Ferragni a un commento

La spiegazione di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni, spinta anche dall’insistenza delle domande, ha voluto dare più spazio alle spiegazioni, per togliere ogni dubbio e mettere a tacere i troppo curiosi.

La giovane influencer, da poco anche fondatrice di un suo brand, ha definitivamente chiuso la questione con alcune stories. “No, non sono incita” ha esordito, così da sventare ogni dubbio sin da subito. “Posso avere anche io la pancia gonfia -continua Valentina- Ho scoperto di avere questo problema che mi ha dato grossissimi problemi nell’ultimo anno“. Il problema di cui accenna è stato lo sbalzo causato dall’interruzione e ripresa repentina della pillola, che le ha creato sbalzi ormonali e problemi metabolici.

Una delle stories di risposta di Valentina Ferragni

“Questi sbalzi -dice la Ferragni- sono dati da questa condizione che mi è stata trovata che si chiama insulino resistenza. Me lo ha diagnosticato la mia dottoressa. Viene definito l‘anticamera del diabete, io non ho il diabete a oggi“: questa l’altra causa di aumento di peso, come ha detto la stessa Valentina. Il messaggio che, tirando le fila del discorso, l’influencer vuole veicolare è che nessuna è perfetta, un motto che Valentina porta avanti da anni.

“Vi daremo il bimbo che tanto sognate”

“Non essere cattivi con il prossimo, non giudicare ma aiutare” conclude Valentina Ferragni e, sorridendo, fa una promessa: “Fra qualche anno vi daremo il bimbo che tanto sperate e sognate“. Nelle stories, infatti, la ragazza ha spiegato che il matrimonio e la maternità sono in programma ma per ora la coppia vuole prendersi del tempo per portare avanti progetti e ambizioni lavorative.

