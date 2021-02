A Monaco di Baviera vivono due icone della televisione italiana, le sorelle che portarono scompiglio nelle case degli italiani con le loro lunghe e sensuali gambe: le gemelle Kessler.

Benché non vivano più in Italia, Alice ed Ellen Kessler hanno ancora un forte legame con il nostro Paese e spesso rilasciano interviste in cui ricorda la vita dei loro anni di grandissima notorietà. Nell’ultima puntata di Domenica In, invece, le due gemelle hanno parlato di quella che è la loro vita oggi e di come stanno affrontando il lockdown in Germania.

La vita in Baviera ai tempi del Coronavirus pare sia, sotto alcuni aspetti, più difficile di quanto sia quella degli italiani. A spiegarlo sono le Kessler, intervistate a Domenica In: “Qui c’è il lockdown, è ancora tutto chiuso. È molto noioso” hanno spiegato Ellen e Alice Kessler: “Dopo il 15 febbraio decideranno se riaprire alcune cose, non si sa. Potrebbe essere necessario andare avanti così fino a Pasqua. Sono aperti sono i negozi di alimentari. Noi viviamo un po’ fuori città, viviamo protette. Non siamo in mezzo alla folla”.

Le due gemelle hanno 84 anni, ma ancora non hanno fatto il vaccino: “Ci siamo prenotate, ma non siamo ancora state vaccinate”. Poi, scherzando, hanno aggiunto: “Aspettiamo comunicazioni, siamo troppo giovani”.

Gemelle Kessler: un’infanzia difficile

Non è la prima volta che le Kessler parlano a Domenica In. Le due dive erano già appare nel programma nel 2019, ed in quel frangente avevano parlato della loro vita amorosa, ed anche della loro infanzia difficile.

Le due sono infatti cresciute con un padre violento, ed hanno giurato fin da piccole di voler essere libere da legami di sorta: “Noi volevamo essere fin da bambine, indipendenti: abbiamo avuto un padre non buono, che trattava male nostra madre, ed abbiamo detto: “Noi così non vogliamo mai finire”.

