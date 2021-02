Sorpresa in arrivo per Stefania Orlando, che al Grande Fratello Vip rivede dopo tanti mesi papà Pietro. Il loro rapporto è sempre stato molto formale e spesso i ‘ti voglio bene’ in famiglia faticavano ad essere espressi. Ma le parole del padre questa volta lasciano spiazzata la concorrente, che crolla in lacrime.

Stefania Orlando ritrova il papà

Il giardino del Cucurio del Grande Fratello Vip è ormai diventato il tradizionale luogo degli incontri e degli abbracci tra concorrenti e familiari, pur con le dovute precauzioni anti-Covid. A ricevere un’emozionante sorpresa questa volta è Stefania Orlando.

La concorrente ha sempre mostrato pudore nel manifestare i propri sentimenti, anche quando si tratta di famiglia e, in particolare, del papà Pietro. Ma questa volta è proprio la figura paterna a spiazzarla, accettando l’invito di Alfonso Signorini per incontrarla nella puntata di questa sera.

Stefania Orlando, convocata nel giardino del Cucurio, ritrova il padre dopo tanti mesi. E per lei arrivano solo parole che esprimono orgoglio, gioia e soddisfazione.

“Un’umanità fatta di sani principi“

“Sei molto simile a me e non te ne rendi conto – esordisce il padre, mentre sul volto della Orlando iniziano a scorrere le prime lacrime – Io sto benissimo, mamma anche.

Poi devo dire che siamo molto soddisfatti del percorso che stai facendo nella Casa. Dimostri una grande maturità, frutto dell’esperienza che hai accumulato in tutti questi anni. Hai fatto una carriera bellissima. Stai tranquilla, tu sei forte“.

Il signor Orlando prosegue il suo discorso nel segno dell’emozione: “Ti voglio molto bene. Ti abbraccerò d’ora in avanti con convinzione. Ho sempre pensato che dire ‘ti voglio bene’ fosse la forma e l’educazione la sostanza.

Ma tu hai un’umanità fatta di sani principi, l’hai dimostrato. I valori sono quelli che contano. Sono orgoglioso di te, se simile a me, ma questo non deve distoglierti dal fatto che io ti voglia bene. Ho sempre voluto bene a te, ma non ho potuto dimostrarlo“. In lacrime la concorrente confessa ad Alfonso Signorini: “Sono sempre stata orgogliosa di lui ma non gliel’ho mai detto“.

