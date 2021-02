L’amato chef di Real Time, Damiano Carrara, dovrebbe sposarsi a giugno. A svelarlo il giornalista Santo Pirrotta durante Ogni mattina, la trasmissione di Tv8. Dell’invidiata futura sposa, Chiara, si sa davvero poco.

Chef Damiano Carrara: chi è la fidanzata?

L’ambito scapolo dagli occhi di ghiaccio, Damiano Carrara, ha da poco reso nota la sua relazione: sarebbe già pronto per convolare a nozze? Santo Pirrotta sembra esserne piuttosto sicuro. Le nozze sarebbero previste per giugno 2021 a Lucca e ancora della misteriosa fidanzata non si sa quasi nulla.

Il giovane e attraente pasticcere che ha conquistato i fan con i programmi di Canale31, Bake Off e Cake Star, ha sempre voluto tenere per sé la sua vita privata.

Il “Pastry chef” toscano ha infatti pubblicato sui social le prime foto con una ragazza sconosciuta fino a Natale. Il 25 dicembre ha infatti fatto gli auguri ai suoi follower mostrando il volto della bionda misteriosa. La ragazza si chiamerebbe, secondo alcune fonti, Chiara e non sembra appartenere al modo dello spettacolo. Famosa o no, sembra aver conquistato il cuore dell’affascinante giudice di Bake Off.

Damiano Carrara e Katia Follesa: chiacchere sul matrimonio

Che la lunga insistenza di Katia Follesa abbia dato i suoi frutti? La collega e amica ha sempre amato scherzare con Damiano su questo argomento, desiderosa di mettere fine alla sua, presunta, vita da single.

Alla fine, la signora Carrara lo chef sembra averla trovata da solo. Dal riservato Damiano Carrara non giungono conferme o smentite sull’indiscrezione riguardo le nozze.

Le sue fans forse staranno versando una lacrima al pensiero del sexy pasticcere con la fede al dito. Ma “Chiara” sembra attirare le simpatie di tutti, forse per l’aura di ragazza riservata e dal sorriso contagioso che si sta creando attorno a lei.

Ma se Damiano sarà lo sposo, chi si occuperà della torta nuziale? Le voci ipotizzano possa spettare al re del cioccolato, Ernest Knam il dolce compito.